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南韓證實：北韓邊境大聲公全數拆除　江原道飛行場竟出現44架戰機！

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▲▼北韓拆除邊境喇叭前後對照圖。（圖／達志影像）

▲ 北韓拆除邊境喇叭前後對照圖。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

北韓人民軍21日重新在邊境裝設心戰喊話用的喇叭，但領導人金正恩23日下令，暫緩對南韓軍事行動，喇叭也疑似於今（24日）早拆除。南韓稍早證實，北韓日前重新裝上的喇叭已經全數拆除。但近期衛星照卻捕捉到，北韓元山葛麻飛行場罕見出現數十架戰機。

南北韓元首2018年4月簽署《板門店宣言》後，北韓便拆除邊境大聲公。但朝鮮半島近來因傳單問題緊張高漲，北韓16日爆破兩韓共同聯絡辦事處，21日更時隔2年重新在邊境30多個地點裝設喇叭，短短3天後又在金正恩命令下拆除。南韓統一部次長徐虎24日在國會外交統一委員會上報告，北韓日前重新裝上的喇叭已拆除完畢。

同樣出席會議的共同民主黨議員金英浩透露，會中討論脫北者施放反北韓傳單將對兩韓關係帶來的龐大影響。在野黨議員則批評，統一部對北韓問題太過消極，要求採取積極措施。

另一方面，美國華府智庫「北緯38度」（38 North）23日公布最新衛星照指出，北韓江原道元山葛麻飛行場異常集結多架戰鬥機，21日本只有7架，22日卻大幅增加到44架。

北緯38度說明，該飛行場一次出現如此多戰機的狀況相當罕見，過去僅在金正恩去年11月出席戰機飛行技術大賽時出現，推測目前正進行飛行訓練。

►北韓急轉彎！官媒突刪「罵南韓新聞」　邊境心戰大聲公也拆了

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