IG放「輕鬆賺錢」正妹文！黑幫屁孩爽詐1000萬　「炫富贓物」驚見瑪莎拉蒂

▲黑幫屁孩爽詐1000萬「炫富贓物」驚見瑪莎拉蒂。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

天道盟蘆洲分會戴姓男子組織詐騙集團，利用在網路上盜來的正妹圖，在IG上曬出炫富照，吸引被害人點閱，經查獲交保後仍持續行騙，永和分局警方強行攻堅查獲位在豪宅內的機房，逮捕6男3女送辦。警方調查，該集團從年初犯案至今不法獲利超過1000萬元，起出贓物時甚至還發現一部要價600萬的瑪莎拉蒂跑車。

▲特勤警力強行攻堅，進入主嫌所在豪宅。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



警方長期蒐證，確認治平對象天蘆會28歲戴姓男子組成詐騙集團，利用IG、FB等社群平台以盜取的正妹圖吸引被害人注意，透過網路交談洗腦有輕鬆獲利的投資管道，再由其他成員假扮投顧老師、獲利見證者等方式取信被害人投資期貨、股票、虛擬貨幣，約半年就有20人受騙，不法獲利超過1000萬元。

特勤警力全副武裝強行攻堅進設置於豪宅內的機房，當場將所有嫌犯帶往客廳壓制，經搜索後發現房間內宛如精品展示間，起出LV、香奈兒、YSL等名牌包，以及鑽戒名錶等等，甚至還買了一部要價600萬的瑪莎拉蒂代步，投資人的血汗錢全部被他們炫富。

▲主嫌藉由網路上盜來的正妹照，騙取投資人信任。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



根據《中央社》報導，永和警分局表示，5月間會同刑事警察局在蘆洲查獲詐騙機房後，戴男遭逮送辦，經交保後再於另一高級住宅社區大樓內設置機房進行詐騙，並於頂樓架設多支監控鏡頭防止警方垂降攻堅。

警方表示，但經連日埋伏蒐證後，永和警方於6月23日協請保一總隊維安特勤隊強力攻堅，查扣主機等證物及瑪莎拉蒂跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等不法所得，共查獲9名嫌疑人，訊後依組織犯罪等罪嫌送辦。

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