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假交友詐騙投資虛擬幣　新北女警「張鈞甯」拍片阻詐…匯款要先想想

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記者陳以昇／新北報導

根據警政署刑事警察局統計「假投資」詐騙有逐漸攀升之趨勢，歹徒多半利用網路隨機搭訕加好友，再以「代操理財」、「破解數據」等話術為幌子，吸引被害人註冊網路投資平臺，先以投資小額本金並營造獲利假象，等被害人投入大筆金額想領回獲利後，便以各種理由拒絕匯款，最後關閉網站斷絕聯絡，讓被害人血本無歸。

▲▼為了宣傳假交友真詐騙，新北女警拍影片宣導 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲為了宣傳假交友真詐騙，新北女警拍影片宣導 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府警察局為提升民眾反詐意識，特別拍攝「假交友投資」宣導影片，並由局內員警親自參與拍攝演出。影片特別指出由網友介紹投資「虛擬貨幣」、「國外期貨」及「海外黃金」等標的，皆有可能是詐騙，提醒民眾「交友投資前請先想一想」，網路交友投資務必要提高警覺，不要被詐騙集團話術所誆騙。

▲▼為了宣傳假交友真詐騙，新北女警拍影片宣導 。（圖／記者陳以昇翻攝）

除拍攝宣導影片外，日前新北市刑事警察大隊查獲「彩鑽」假投資詐騙案，強力打擊並遏止詐騙集團氣焰。此外，新北市警局執行攔阻詐騙款項工作更是不遺餘力，經統計109年1月1日至6月11日，新北市轄內攔阻民眾遭詐騙金額高達新臺幣9,308萬元。

另外，為防止民眾匯出詐騙款項，新北警方精進攔阻策略，特別製作3,000份「臨櫃關懷提問墊板」發放轄內各金融機構使用，除常見詐騙關鍵字外，也將疑似境外詐騙帳戶一併印製於軟墊上，利於行員迅速比對防止民眾匯款遭騙。
警方呼籲，請勿輕信網友於臉書、IG分享「標榜高額獲利、穩賺不賠」等投資資訊，以免被騙，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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