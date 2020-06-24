電話狂催繳欠費！阿嬤被「健保局」洗腦2小時　警阻止成肥羊

▲阿嬤被詐騙電話疲勞轟炸後2小時，慢慢陷入詐騙集團圈套，要求前往ATM匯款。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局玉里派出所日前接獲民眾來電，稱需要協助匯款，經巡邏員警火速趕往現場了解，原來是一名78歲的李姓阿嬤接獲自稱是健保署的電話，告知她積欠醫療費用未繳清，經員警了解原由後，耐心的向阿嬤說明是詐騙集團慣用伎倆，勿聽信受騙才鬆了口氣，並感謝員警為其保住省吃儉用的老本。

▲員警協助回播電話查證，阿嬷才驚醒原來真的受到詐騙。

派出所巡邏警員朱紹佐、谷昭慶迅速趕往阿嬤家中了解狀況，阿嬤神色慌張的向員警稱，中午接獲健保署來電稱醫療費用未繳，不立即匯款，將影響健保卡功能，以後無法使用健保卡看病。阿嬤一時之間亂了手腳，與詐騙份子電話交談兩個小時，疲勞轟炸後嚴重影響到休息時間，也讓阿嬤心神不寧，在慢慢陷入詐騙集團圈套，要求前往ATM匯款。

▲阿嬷感謝員警為其保住省吃儉用的老本開心與警員合影。

警員朱紹佐表示，一聽描述便知是詐騙手段，當場說明健保署不會以打電話的方式催繳欠款，也不會提供帳戶要求民眾匯款，這是詐騙手法；阿嬤起初還半信半疑，在員警直接回播詐騙電話查證之後才驚醒，原來真的是詐騙。

分局長呂育騰表示，鄉下地方以長者居多，對於外界之警覺性較低，容易成為詐騙集團鎖定之目標，在此呼籲民眾凡接到不明電話，一定要提高警覺「一聽、二掛、三查證」，儘快撥打165反詐騙專線或110查證，避免因心慌而受矇騙上當。民眾提領現金應注意安全，如有大筆現金存提款需求，可向當地派出所申請護鈔服務。

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