全身濕透反鎖漁餌冷凍櫃15分鐘！船長遭爆逼人拿電擊槍狠電外籍漁工

▲Supri說，被電擊後感到非常虛弱且全身疼痛。（圖／翻攝環境正義基金會EJF影片、外籍漁工人權保障聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

外籍漁工人權保障聯盟今（24日）公布一項調查報告，揭露剝削外籍漁工以及猖獗的非法漁撈行為仍然普遍存在於台灣漁業中。環境正義基金會（EJF）訪談來自62艘漁船漁工發現，24%受肢體暴力對待、92%被扣薪，以及將近一半的漁船有對鯊魚割鰭棄身的行為，呼籲政府應加強執法才能確實保障外籍漁工及防止非法漁撈作業。

外籍漁工人權保障聯盟表示，EJF在2018年8月至2019年11月間調查62艘台灣漁船，訪談71名漁工，其中接近四分之一的漁船被舉報有肢體暴力的問題，多數為踢與打。其中一名名Supri的漁工更表示，曾全身濕透被船長反鎖在漁餌的冷凍櫃中。

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▲外籍漁工人權保障聯盟揭露剝削外籍漁工普遍存在台灣漁業中。（圖／外籍漁工人權保障聯盟提供）

Supri 透過影片描述當時的情形，船長故意把他鎖在裡面15分鐘，裡面非常的冷，一直大叫船長、船長，求他把門打開，也用力踢門，但船長仍然不願開門，非常的害怕，很怕會死掉，如果死了，誰照顧他的妻子和小孩？在同一趟航行中，船長要求同船的另一位漁工電擊Supri。Supri說，電擊槍都是用來把魚電昏，他在被電擊之後感到非常虛弱且全身疼痛。

外籍漁工人權保障聯盟指出，Supri的案例讓人震驚，但更令人擔憂的是產業中系統性的剝削。在所有漁工工作的漁船中，92%受指控有苛扣薪水的狀況，構成抵債勞動的主要條件。82%的漁船受舉報有嚴重的超時工作，漁工表示常會需要工作長達20小時，幾乎沒時間休息。

▲Supri很怕死了，沒有人照顧他的妻子和小孩。（圖／翻攝環境正義基金會EJF影片、外籍漁工人權保障聯盟提供）

環境正義基金會執行長Steve Trent表示，調查揭露人權剝削以及非法漁撈在台灣遠洋漁船中的嚴重程度，在漁業資源快速減少的狀況下，對漁工以及海洋資源的剝削將會更猖獗。削價競爭的結果就是讓海洋更加危急，台灣已實施許多重要法規防止剝削，但唯有落實才是真正有用的法規，點出現在台灣最大問題是「檢查不足，也缺少受信賴的捕撈監控機制。」

台灣人權促進會秘書長施逸翔說，國際對強迫勞動重視一直是推動台灣政府改善外籍漁工處境關鍵壓力之一。以美國《人口販運問題報告》為例，自2013年起已連續7年在報告中高度關注台灣漁船上血汗漁工議題。宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華說，勞動者面臨的困境及其勞動權益，勞動部責無旁貸，應予以協助及保障，漁業署則應拿出魄力執法，別再把公權力跟著政府資源交給利益團體，把納稅人一起拖下水，成為勞動剝削的幫兇。

▲聯盟呼籲政府應加強執法，才能保障外籍漁工。（圖／翻攝環境正義基金會EJF影片、外籍漁工人權保障聯盟提供）

綠色和平遠洋漁業專案主任陳珮瑜表示，身為遠洋漁業強權的台灣政府不得因解除黃牌而掉以輕心，唯有加強保障漁工權益的法規與有效執法，才能真正杜絕遠洋漁業中血汗漁工的問題，從而助力遠洋漁業永續發展。

▲Supri描述，當時船長故意把他鎖在裡面。（圖／翻攝環境正義基金會EJF影片、外籍漁工人權保障聯盟提供）

最後聯盟提出以下5項建議呼籲政府應盡快採用，才能徹底解決產業中人口販運以及非法漁業的問題：

1、廢除境外聘僱，全面回歸勞基法。

2、加速實施《漁撈工作公約》給予漁工更完整的保障。

3、台灣以及國外的港口都必須增加勞動以及漁撈的檢查員，並提升公海登檢的頻率。

4、提升觀察員覆蓋率，並加速電子監測系統的發展。

5、成立跨部會聯合稽查小組，共同打擊非法漁業以及人口販運。

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