火海瞬間吞噬東港漁船原因曝！1關鍵造成：「船體材質」易燃

▲據目擊民眾表示，當時一艘漁船正進行裝修，疑似施工過程不慎起火，瞬間引燃船身。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許展溢／台北報導

屏東東港鹽埔漁港15日發生嚴重火燒船事故，停泊的漁船突發出爆炸聲響，強風導致迅速延燒，波及10艘船，瞬間陷入火海，遠至高雄都能看到黑煙，由於遠洋漁船每艘造價數千萬，此次粗估損失高達上億。漁業署今（16 日）向《ETtoday新聞雲》表示，後續保險、救助等都會提供協助，而此次火災漁船材質為玻璃纖維材質（FRP），其實具易燃性，相當危險。

據目擊民眾表示，當時其中一艘漁船正在進行裝修，疑似施工過程不慎起火，瞬間引燃船身，火勢一發不可收拾。漁業署署長張致盛今前往現場了解狀況表示，目前首要要幫助漁民保險理賠，後續相關救助等都會協助。目前還有5艘船都還在港區，待建置完成後，會進快清理運作，讓漁港趕快恢復作業。

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▲▼張致盛表示，漁船材質屬於易燃性，船員在船上維修都要特別注意。（圖／記者吳奕靖翻攝）



民進黨籍立委莊瑞雄要求漁業署應加強外籍漁工及漁港管理人員求生滅火、緊急應變演練。張致盛說，這次沒人員傷亡，是不幸中的大幸，但漁港、基礎設施安全、防護等風險，還有火災及人為訓練等都必須做，每年有定期進行，日後會加強。

另外，張致盛提到，此次火災的漁船材質屬於FRP，特性質輕、耐腐蝕、高強度及容易塑性，大部分漁船都用FRP，主要是堅硬，平常不太會有任何狀況，但因該材質容易燃燒，必須強烈呼籲，船員若在船上用火、配電、維修等作業，都要特別注意。

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