日本自衛隊2反潛機急升空　監視奄美大島海域「解放軍潛艦」

▲日本海上自衛隊P-1巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導



解放軍一艘潛艇日前現蹤日本鹿兒島縣奄美大島附近海域，日本海上自衛隊對此出動P-1、P-3C反潛機，以及多艘潛艦前往執行情蒐與監視。據了解，該艘潛艦已在20日上午駛離，未航入日本領海。日本政府23日罕見公布潛艦國籍為中國，也提及有必要釐清對方意圖。

綜合日媒報導，該艘解放軍潛艇18日至20日間潛航在奄美大島的東北至橫當島的西方，地點範圍屬日本領海外側的毗連區，目前尚無法確定潛艇的類型，也無法得知為何會被發現。

P-1是一款由日本海上自衛隊操作的海上反潛巡邏機，為取代美製P-3C「獵戶座」的後繼機種，配有AGM-84 「魚叉」反艦飛彈、ASM-1C 九一式反艦飛彈、AGM-65 「小牛」空對地飛彈，有水聲定位導航系統、先進作戰指揮系統。

▲P-3C獵戶座反潛機。（圖／資料照）

同樣是反潛機的P-3C「獵戶座」，是由美國洛克希德公司所設計生產，主要用途為海上巡邏、偵察以及反潛作戰，前機身有內藏式炸彈艙，翼下載點則可掛飛彈，日本擁有101架P-3C。

▲台灣也擁有12架P-3C反潛機。（圖／記者李毓康攝）

日本防衛大臣河野太郎23日表示，潛航在奄美大島海域的潛艦研判是中國潛艦，有必要釐清中國的意圖，鑑於釣魚台列嶼等情勢，他認為應公布該艘潛艦的國籍。