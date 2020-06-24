台東知本溼地光電開發案協商…廠商拉攏14票險勝　部落領袖提決議無效之訴

▲卑南族卡大地布部落領袖，向法院提知本溼地光電開發案決議無效。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

台東知本溼地為卑南族「卡大地布」部落領地，縣政府有意在226公頃的國有地開發光電，在得標廠商「盛力能源」拉攏族民下，於台東市公所2019年6月1日舉辦的協商會議中，以187票同意、173票反對通過開發案，部落的三位傳統領袖「拉罕」（祭司長），在法律扶助基金會幫助下，提出「協商同意無效之訴」，台北高等行政法院6月24日開庭，對開發案持正、反意見的族民，也在現場表達意見。

法扶基金會認為，台東市公所於2019年6月舉辦的投票有許多瑕疵，但廠商仍持續進行開發案程序、無視卡大地布部落的意願和自主性；部落Pakaruku（巴嘎路固）家族領袖－林茂盛拉罕表示，即使部落對這場不公平的會議，提出「決議無效」訴訟後，開發商仍持續進行申請程序，而國家竟不願面對協商過程中的種種瑕疵、放任光電開發案撕裂族群，質疑「難道這就是國家保障原住民的作法？」

部落青年會長林俞璋表示，部落在這開發案的利益分享，從一開始就被限制在縣府與廠商的合約中，更無法參與土地規劃，且部落現在更因為此案分裂，若在充滿爭議的情況下動工，對部落只會造成難以修復的傷害。

法扶基金會台北分會律師謝孟羽認為，台東市公所2019年6月舉辦的協商會議，已違反《原基法》21條的「自由事前知情同意原則」，除在投票成員的認定、方式有很大問題外，投票日前3個月，投票權認定竟多了100多人，最後僅以187對173、14票之差過關，顯然有重大瑕疵、根本不公平。

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