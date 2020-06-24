已故法師圓寂留遺產　雲林兄妹以其名代捐價300萬消防車

▲楊清吉及楊秋雲親手足為已故虎尾鎮龍善寺住持釋會然法師，釋會然法師圓寂後留下遺產，兩人以釋會然法師名義捐贈救護車一部及救護裝備器材一批造福更多的雲林縣縣民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣楊清吉先生、楊詹敏女士聯合捐贈雲林縣政府消防局救護車1部及救護裝備器材1批，作為消防到院前緊急救護使用，有助於提升緊急醫療品質及搶救人命。雲林縣政府24日為對楊清吉先生、楊詹敏女士表示謝忱，辦理救護車捐贈儀式，由消防局長林文山代表接受，並回贈感謝狀及紀念品。

楊清吉先生之胞妹及楊秋雲女士之胞姐為已故虎尾鎮龍善寺住持釋會然法師，釋會然法師於2018年圓寂後，楊清吉先生、楊秋雲女士承其部分遺產，獲得此筆遺產後的楊清吉先生、楊秋雲女士以釋會然法師名義捐贈救護車一部及救護裝備器材一批(楊秋雲女士委由其嫂嫂楊詹敏女士代為簽約)，期望藉由捐贈救護車及器材幫助更多急需要緊急救護服務的傷病患，並造福更多的雲林縣縣民。

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雲林縣消防局指出，2019年統計雲林縣緊急救護出勤次數約3萬次，平均每日高達83次，緊急救護已是消防局主要勤務之一，救護車之耗損率亦大幅增加，包括此次楊清吉先生捐贈之救護車，雲林縣消防局已汰舊換新轄內12部救護車，後續尚有6部救護車持續辦理捐贈事宜。

雲林縣消防局表示，未來朝每部線上救護車都為5年內新車目標邁進，讓消防救護人員有更好的救護車輛及配備，為縣民提供更優質的到院前緊急救護服務，確保民眾生命安全。

▲楊清吉及楊秋雲親手足為已故虎尾鎮龍善寺住持釋會然法師，釋會然法師圓寂後留下遺產，兩人以釋會然法師名義捐贈救護車一部及救護裝備器材一批造福更多的雲林縣縣民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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