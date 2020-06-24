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中印耗時11hrs達共識！雙方部隊撤離衝突地帶　坦克戰機一併退去

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▲▼中印對峙、印中對峙／中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

▲中印實際控制線（LAC）衛星照。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里24日專電

在中印部隊爆發暴力對峙出現死傷後，印度高層官員昨天透露，印度與中國已達成部隊、重型車輛等裝備撤離「衝突地帶」的共識，回歸到6日軍團指揮官會議的結論。

綜合印度斯坦時報（Hindustan Times）、金融快報（Financial Express）等印度報章今天報導，雙方軍團指揮官於22日經過11個小時的對話後，達成上述共識；同時，雙方部署在中印實際控制線（LAC）附近的坦克和戰機也一併撤離。

印度第14軍團司令哈林德．辛赫（Harinder Singh ），與中國南疆軍區司令柳林各率代表團22日於中印實際控制線中國一側的摩爾多（Moldo）邊境檢查站舉行會議。為進一步推動雙方部隊從拉達克等對峙與衝突地帶撤離，中印邊界事務協調與協商工作機制小組今天舉行會議再度溝通。

這個小組成立於2012年，主要是為解決中印邊境問題。一名權威人士強調，雙方溝通是在積極和具建設性的氣氛中進行，雙方同意回歸到6日軍團指揮官會議的共識，把部隊從衝突地帶撤離。

▲▼中印對峙之下，印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

▲印度民眾掀起「抵制中國」聲浪。（圖／路透）

中印代表討論如何從拉達克東部衝突地帶撤離部隊的方式，也都將採取進一步撤離行動。不過，消息人士指出，真正的考驗是中國解放軍已在班公錯湖（Pangong Tso）北岸手指區建立軍事掩體 、碉堡和觀察哨站，中國是否真能守信恢復原狀，成為外界觀察的焦點。

了解實際狀況的人士說，雙方部隊和裝備撤離的過程，可能是「艱鉅而富有挑戰性」，必須分階段謹慎地進行。 曾任印度陸軍軍事作戰處處長的退役中將巴提亞（Vinod Bhatia）認為，中印從對峙點撤離部隊將是個漫長的過程，因為雙方在加萬谷的對峙衝突已引發不信任感，在撤離部隊的每個階段都需要大量的查核，確保解放軍撤退。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲拉達克地區加萬谷衛星影像。（圖／路透）

印度官員指控，中印部隊6日達成從對峙點撤離部隊共識後，中國解放軍撤離後又返回加萬谷，且嘗試在 山脊高地上設立觀察哨站。

印度陸軍15日晚派人前往交涉要求中國拆除觀察哨站結構物，雙方最後暴力相向，印度陸軍證實這起事件印方死了包含指揮官在內的20人，中國傳出有40多人死傷，但中國官方迄今拒絕說明。

雖然雙方達成撤軍共識，但印度官員否認中共黨媒環球時報報導，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh） 與中國國防部長魏鳳和今天在莫斯科參加俄羅斯二次大 戰勝利日紀念遊行活動時可能會面的消息。（編輯：陳惠珍）

 

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