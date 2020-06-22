原本只想訴苦…黑道教訓「男打女」猛刺背快閃　她抱男友屍悔恨痛哭

▲一群人搶來鑰匙要堵辛男，楊蔡男更持刀猛刺對方背部致死，北院6/22依殺人罪判16年徒刑。（圖，資料照／記者林裕豐翻攝）

記者羅志華／台北報導

有黑道背景的楊蔡姓男子、林姓男子等4人，疑似不滿辛姓調酒師將劉姓女友趕出家門，於2017年1月間在辛男北市廈門街住處對他圍毆，其中楊蔡男更持刀猛刺辛男背部，致辛男不治身亡。北院6月22日依殺人罪，判楊蔡男16年徒刑，其餘3人依傷害罪判4、5、6月徒刑，皆得易科罰金。

案件偵查期間，辛男劉姓女友和她的黃姓閨蜜涉犯教唆，檢方調查後處分2人不起訴；而楊蔡男到案時供稱，聽說辛男對女友打巴掌並趕出家門，他看不下去才想「教訓」辛男，直到看到新聞才知道辛男不治。

檢方調查，辛男原在夜店任吧檯經理兼調酒師，與劉姓女友同居在廈門街住處；辛男不滿女友於2018年1月間夜唱到凌晨才回家，2人大吵一架，之後劉女向黃姓閨蜜訴苦，黃女為閨蜜打抱不平找人報復，楊蔡男等人得知後，一股火上來就要找辛男算帳。

劉女本只想訴苦，不料竟惹來一群人要教訓男友，一度不願交出家中鑰匙，但一群人仍堅持教訓辛男，搶來鑰匙後，於廈門街樓房逐戶搜索，堵到辛男後就是一陣痛毆，楊蔡男更持刀猛刺辛男背部；一群人教訓完爽快離開，劉女沒想到事態如此嚴重，留在現場抱著男友痛哭，無奈辛男送醫後仍不治。

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