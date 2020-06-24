大容量13吋MBP經銷商到貨　預購果粉端午節可望搶鮮

▲已於經銷商預購大容量13吋MacBook Pro的消費者，有機會在端午連假期間搶先入手。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

2020年全新13吋MacBook Pro筆電終於要到貨了！蘋果經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A都表示，蘋果13吋MacBook Pro大容量版本（512GB與1TB規格）可望到貨，原先有預購的消費者將有機會於全台各大門市取貨。

德誼數位指出，原本預定7月才有機會的到貨的2020 MacBook Pro，明（25）日起，512GB與1TB版本，將有機會於全台德誼各大門市到貨，歡迎消費者繼續預購，並前往門市排隊取貨。新版本的13吋MacBook Pro起價為41,900元，教育優惠價則為38,700元起。

STUDIO A指出，13吋MacBook Pro 512GB與1TB規格的主機目前已發貨，有預約民眾，可望於端節期間收到取貨通知（依照各門市進貨時間不同）。

不過，即將到貨的大容量13吋MacBook Pro尚未能提供展示機，因此想看新機，或是想體驗全新巧控鍵盤的民眾，可能就要等到端節後才有機會摸到；STUDIO A建議，民眾於連假期間也可至各大通路，利用16吋MacBook Pro的鍵盤先行體驗。