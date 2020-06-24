　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

大容量13吋MBP經銷商到貨　預購果粉端午節可望搶鮮

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼13吋MacBook Pro更新。（圖／翻攝自Apple官網）

▲已於經銷商預購大容量13吋MacBook Pro的消費者，有機會在端午連假期間搶先入手。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

2020年全新13吋MacBook Pro筆電終於要到貨了！蘋果經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A都表示，蘋果13吋MacBook Pro大容量版本（512GB與1TB規格）可望到貨，原先有預購的消費者將有機會於全台各大門市取貨。

德誼數位指出，原本預定7月才有機會的到貨的2020 MacBook Pro，明（25）日起，512GB與1TB版本，將有機會於全台德誼各大門市到貨，歡迎消費者繼續預購，並前往門市排隊取貨。新版本的13吋MacBook Pro起價為41,900元，教育優惠價則為38,700元起。

STUDIO A指出，13吋MacBook Pro 512GB與1TB規格的主機目前已發貨，有預約民眾，可望於端節期間收到取貨通知（依照各門市進貨時間不同）。

不過，即將到貨的大容量13吋MacBook Pro尚未能提供展示機，因此想看新機，或是想體驗全新巧控鍵盤的民眾，可能就要等到端節後才有機會摸到；STUDIO A建議，民眾於連假期間也可至各大通路，利用16吋MacBook Pro的鍵盤先行體驗。

ET快訊
快訊／愛河死者身體特徵曝！法醫拼湊屍塊：身高160cm、頭髮
國三女手機跳訊息：喜歡在妳體內…母嚇傻衝摩鐵！她激戰大12歲
相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　女音樂家要
快訊／愛河分屍案初步相驗結果出爐！屍塊全裝2旅行袋內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

大容量13吋MBP經銷商到貨　預購果粉端午節可望搶鮮

Adobe免費相機程式《Photoshop Camera》上市　iOS、Android都可用

蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

iPhone也能提醒嬰兒哭鬧、失火了！最新iOS 14增「聲音識別」功能　監測異常發通知

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

大容量13吋MBP經銷商到貨　預購果粉端午節可望搶鮮

Adobe免費相機程式《Photoshop Camera》上市　iOS、Android都可用

蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

iPhone也能提醒嬰兒哭鬧、失火了！最新iOS 14增「聲音識別」功能　監測異常發通知

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

疫情帶來需求　愛立信：COVID-19凸顯網路重要性

4人玩水只剩1人回來！3男孩「一個拉一個」救援...結果都下去了

教練累喊：脖子好緊！體班妹好心進房幫按摩…下秒遭脫衣猥褻大崩潰

94%土地8500萬年前沉入海底　「西蘭大陸」2張新地圖曝光

想搶中衛口罩看過來　電商端午連假天天開賣5大顏色

桃機開放3航空載客轉機「排除中國大陸」　指揮中心公佈原因

澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

張立昂絕美「變性」照曝光：撞臉北川景子！　韋禮安一看也戀愛了

陸國防部：印軍越線攻擊交涉官兵　傷亡衝突完全是印度責任

影／開車前和男友「交纏喇舌」…嫩妹被測出酒駕超委屈！　交警：親太久了

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

3C家電熱門新聞

Apple經銷商端午優惠來了

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔Enduro筆電

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

AirPods變得更聰明！　新增「自動切換」功能和「空間模式」

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

Nokia 5.3大螢幕大電量六千有找

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

蘋果iOS 14隱藏功能曝光！「敲2下」可開啟自訂功能

iOS 14支援機種清單出爐

全新網路聊天室「LINE社群」正式上線　支援電腦版、訊息收回

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

更多熱門

相關新聞

Apple經銷商端午優惠來了

Apple經銷商端午優惠來了

為了歡慶端午節，Apple經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A都推出優惠活動。其中最值得注意的是，德誼數位台北台大門市自6/25中午12:00起，展示福利品限時限量1折出清，福利品型號從iPhone 6 plus一路到iPhone 11 Pro Max 均有，其中iPhone 6 Plus僅售1,500元。

最強Apple分析師爆料！　首批採自家ARM處理器的Mac最早將在Q4發佈

最強Apple分析師爆料！　首批採自家ARM處理器的Mac最早將在Q4發佈

13吋MacBook Pro過NCC認證

13吋MacBook Pro過NCC認證

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

macOS 10.15.5已可更新！　新功能延長Mac電池壽命、更耐用

關鍵字：

13吋MacBook ProMacBook Pro德誼數位STUDIO A

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

小隻馬遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

三峽大壩易被炸？專家：沒這麼蠢

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面