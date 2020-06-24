只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

▲Apple經銷商推出端午優惠。（圖／德誼數位提供）

記者邱倢芯／台北報導

為了歡慶端午節，Apple經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A都推出優惠活動。其中最值得注意的是，德誼數位台北台大門市自6/25中午12:00起，展示福利品限時限量1折出清，福利品型號從iPhone 6 plus一路到iPhone 11 Pro Max 均有，其中iPhone 6 Plus僅售1,500元。

在DE方面，端午節推出攜碼申辦遠傳指定月租方案，Apple Watch指定款2折起帶回家，且再贈Moshi Travel Stand for Apple Watch旅行充電座乙個優惠。

此外，即日起至6/30止，凡於德誼數位指定門市出示學生證，即享MacBook全系列限定學生優惠方案， MacBook Pro現貨最低優惠折扣82折起；而想入手2020 MacBook Pro的果粉，德誼數位自6/23日起開放預約2020 MacBook Pro名額，指定機款舊換新回收價再加碼2,000元。

至於在STUDIO A方面，STUDIO A校園門市Straight A，6/28前預約2020 MacBook Pro 13吋全系列，早鳥限時優惠，除享教育優惠外在享「滿萬折500元」，MacBook Pro 13.3吋 256GB只要37,200元起（原價41,900元），MacBook Pro 16吋、MacBook Air 教育優惠後再享滿萬送500購物金，或最實用的SAP-SSD 512G電腦擴充埠（價值5,690元）等好禮多選一。