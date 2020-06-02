2012 MacBook Pro過時了！　蘋果官方硬體服務期限只到6/30

▲MacBook Pro 2012型號首次搭載Retina螢幕。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果指出，配備15吋Retina螢幕的 MacBook Pro 2012年型號，將在本月底列為「過時」產品，意味不再具有官方硬體服務的資格，因此若有需要更換新電池或其他硬體維修的用戶，必須盡快與服務商預約了。

2012年這款 MacBook Pro 是第一台配備Retina螢幕的Mac，它具備包括Thunderbolt、USB-A端口、HDMI端口和SD卡插槽。在蘋果摒棄了CD／DVD的光碟槽之後，它的設計比過往的Mac更輕更薄。

若用戶擁有2012年的 MacBook Pro，卻又錯過6月30日前的維修時機，到時候用戶就只能透過《iFixit》等網路維修指南網站，自行動手，或是去非官方的維修店，蘋果門市不再提供維修服務或硬體支援，也買不到零件了。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

＃ 過期票券變黃金！ 輕鬆3步驟，讓它重新有價值！

►蘋果建議安裝！最新釋出macOS Catalina 10.15.5補充更新 修復安全漏洞

►macOS 10.15.5已可更新！ 新功能延長Mac電池壽命、更耐用

►13吋MacBook Pro推出快1個月 蘋果悄悄在這個升級價漲1倍