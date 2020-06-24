台南市永康區民宅凌晨火警　消防人員陽台救出1人送醫

▲台南市永康區永康區正南一街107巷民宅，24日凌晨傳出火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，並架梯救出1人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永康區正南一街107巷民宅，24日凌晨傳出火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，王姓屋主自行逃出，屋主妻子翁女在3樓陽台呼救，由消防人員正面架梯將她救出，疑嗆傷送醫無生命危險，火勢40分鐘內撲滅，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市市消防局119勤務中心於24日凌晨2時17分接獲報案，位於永康區永康區正南一街107巷内1處民宅出火警，因有關廟民宅4死火警意外影響，消防局不敢輕忽，馬上指派鹽行等消防分局出動22車51人前往搶救。

鹽行車組到達現場，馬上布水線射水灌救，初步調查火警發生時王姓屋主及時)自行逃出屋外，另屋主翁姓太太受困在3樓陽台處呼救，消防人員馬上架設雙節梯，將翁女搶救下樓協助脫困。翁女身上無明顯外傷，主述喉嚨嘴巴乾，疑有嗆傷由大橋91送永康奇美救治，無生命危險。

火勢於凌晨2時47分許控制，58分撲滅，但殘火處理到凌晨4時6分才完成收隊，經調查屋內無裝設住宅警報器，但有安裝保全連線，其燃燒位置在1樓客廳與廚房，燃燒面積50平方公尺，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

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