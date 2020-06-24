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時力、環團指控台南河川水質全國最差　國土計畫三高三低亂擴張

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▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量立委陳椒華，24日上午偕同台南市環保聯盟、台南市水資源保育聯盟和台南社大環境小組召開記者會，針對台南河川水質差到上榜的窘況，呼籲市府應儘速改善，提高污水接管率、務必嚴管勤查工業和畜牧廢水，要求妥善處理，以維護台南河川水質，早日洗刷汙名。

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對將在8月再度於內政部審查的台南市國土計畫草案，陳椒華委員和台南環團咸認規劃過多工業用地，農地流失嚴重，強調台南環境污染未有效改善，空氣、水質、廢棄物、土壤都超過涵容能力，不該再用大開發思維去解編農地、劃設工業區，大幅擴張城鄉發展區，憂心台南環境品質恐將惡化更糟，而無法如黃偉哲市長所說「做得更好」、「過得更好」。

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南河川整治有成效？慘遭環保署打臉！時代力量台南黨部執行長蔡郁芝表示，台南市政府今年3月才召開河川及海洋污染防治小組第13次會議，各局處除了展現市府團隊豐碩的整治成效，黃偉哲市長更提出了「2022年台南轄內無嚴重污染河段」的願景，結果6月就遭環保署打臉，全台9個最髒河川測站4個在台南，不僅是數量最多，台南網寮橋河川汙染指數更位居九大汙染測站之冠，可謂「雙料冠軍」。蔡郁芝強調，台南河川污染問題由來已久，無須苛責現任團隊，但希望市府能開誠布公正視台南河川污染現況，中央地方不分朝野共謀解決之道，而非粉飾太平。

據了解，台南市國土計畫草案將在8月進入內政部國土審議大會審查，但陳椒華委員發現草案經初審修正後，仍有三高三低問題，包括人口高估、產業用地高估、可用水量高估、事業廢棄物低估、宜維護農地過低以及糧食安全遭拉低等問題。此外，陳椒華也反對曾文水庫越域引水調度，以及公墓遷葬土地活化利用，而水庫集水區土地使用指導原則，對水源區開發案僅規範廢水處理符合標準即可排放，會有污染飲用水之虞，且第5類都市計畫農地大幅縮水為1467 公頃，另南科三期擴建範圍的發展區位選在台糖看西農場是有爭議的，又是輕農重工的規劃。

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳椒華表示，台南的計畫總人口預計在五年內從188萬人成長至200萬人，包含產業用地引入人口數8萬人，但台南已連續2年人口下滑，止跌回升並不容易，市府對人口成長的規劃太過樂觀，不宜再用膨脹高估的人口數進行國土計畫。且台南人口已是減少的趨勢，但市府卻推估125年產業新增用地總量需求高達1713公頃（不含未登記工廠、科學園區用地），將大面積農地劃設為工業區或產業園區，大幅擴張城鄉發展用地，嚴重減少農地面積。陳椒華提問，地方要發展，難道只有農地變工業地一途？輕農重工、浮濫劃設城鄉發展用地，不是好的永續發展方式。

陳椒華指出，台南農業發展地區面積為11.22萬公頃，但草案中宜維護農地僅8.7萬公頃，其中農二和農三各少了近1萬公頃！農一也減少0.56公頃，合計將有約2.38萬公頃（約佔21.5％）農地即將流失！若照此發展下去，農業與工業搶水的問題，也是未來更嚴重的隱憂。

為了不一定存在的產業用地需求，宜維護農地將減少2成以上，意味著台南的農業生產將隨之減少，台灣低迷的糧食自給率恐將下滑，我國糧食安全度也將降低。另市府提出的修正版中，宜維護農地從8.7萬公頃提高到9.34萬公頃，並未增加可耕作農地面積，僅是將無法農作的國保一和國保二土地納入，是在玩數字遊戲！

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對各縣市大幅擴張工業區，陳椒華認為，大多數的縣市政府在計畫中並未考量工業擴張隨之而來的環境污染，包括空污、水污和事業廢棄物等。國土計畫草案中未見污染量的推估，以及增設事業廢棄物掩埋或焚化設施、污水處理廠等用地的規劃，就像蓋房子卻沒設計廁所、化糞池和抽油煙機一樣。

台南社大環境小組副研究員林政翰也對台南國土計畫提出三項意見：龍崎牛埔地區擁有獨特地形、教育研究價值與具代表性的生態系，國土計畫應盡速劃設「龍崎牛埔自然保留區」。二仁溪有害事業廢棄物已推拖三年並未完成清除，而支流三爺溪汙染仍嚴重，在未改善之前應列入「國土復育區」，並且優先清除有害廢棄物。廢棄物處理仍是以焚化掩埋為主的舊思維，且缺乏具體實況評估，不僅無法處理未來產業新增的廢棄物，連同現有廢棄物問題將更加惡化，無法接受不負起廢棄物處理責任的國土計畫，要解決事業廢棄物問題，現有工業區內就該設相應的掩埋場。

▲時代力量立委陳椒華，偕同台南市環保聯盟等，針對台南河川水質差到上榜的窘況，國土計畫三高三低亂擴張等，呼籲市府應儘速改善。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市水資源李建畿理事長當場送給陳椒華委員一顆新化劫後重生芒果樹所結的芒果，象徵台灣旺盛的生命力。呼籲台南人用疼惜之心來愛這塊土地，拒絕國土過度開發而污染美麗的福爾摩沙！希望每天可以呼吸乾淨的空氣 ，飲用乾淨甜美的水，看到美麗的藍天白雲，讓我們有免於恐懼（環境變糟、健康受損）的自由！希望台南市政府和中央相關部會能共同面對及謀求儘速改善解決之道，給台南人乾淨的河川和完善規劃的國土計畫。

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