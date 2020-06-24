落實公務人力培訓機制　黃偉哲：提供市民更優質的服務

▲台南市政府公務人力發展中心開六都之先，開辦遠距直播課程。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

公務員的素質影響到對於民眾服務的品質，台南市政府公務人力發展中心用心規劃，今年有許多培訓機制頗獲好評，台南市長黃偉哲要求落實公務人力培訓機制，以便提供更優質的服務，台南市今年更開六都之先，開辦遠距直播課程。



台南市長黃偉哲表示，期待藉著我們公務人力培訓的機制的發揮，能夠真正有效提升服務，每位同仁能夠將心比心，所謂人在公門好修行，把自己的工作做好，能夠減少資源浪費，增加公務行政效率，也希望也能夠增進行政效率，提供市民更好的服務。



台南市政府公務人力發展中心表示，市府公務人力的培訓宗旨為落實市長施政理念，並提升市府公務人力共通性職能，包括管理、核心、專業等，培訓對象為本府編制人員、約聘僱人員、臨時人員、技工、工友等約12000人，每年自辦130-150場次的培訓。



在實體創新課程部分，包含新人班、同理心課程、市政論述課程、訂定中階主管必修課程、首長共識營、訴願法及機關答辯技巧解析、數位治理課程等，而在培訓模式精進的部分則包含精進課程規劃與設計、影片賞析、高階主管授課、實務案例演練、與視訊直播課程雙軌、政學共學及專案實作。



此外，南市府公務人力發展中心也辦理遠距直播培訓假日班、移地分流式視訊培訓平日班等數位課程。此外更將培訓資源整合用，最少人力產生最大培訓規模與效益，建立平台，供各機關分享及參與課程，每年平均分享 250 門、釋出4,700 培訓名額。

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