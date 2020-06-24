關廟4死惡火阿公疼兒孫多住一晚全亡　鄰：打119來不及了！2女死命爬出來

▲死者林家榮臉書上可看到他和兒子、女兒開心出遊，未料如今遭遇惡火，讓親友十分悲痛。（圖／翻攝臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市關廟區四維街一處民宅23日凌晨發生火警，造成三代同堂4人葬生火窟。其中祖父林忠益原本要回雲林工作，因疼兒孫多留了一晚，未料遭遇惡火。鄰居說，當下打119已經來不及了，「兩名婦人死命爬出來。」全案起火原因仍待調查鑑定，台南市長黃偉哲呼籲，市民住家應主動裝設「住宅用火災警報器」。

台南市消防局119勤務中心23日凌晨2時55分許獲報，四維街368巷有一處磚造平房發生火災，屋內傳出人員受困，消防局陸續調派29車、65人趕往灌救。

消防人員到場發現火勢很大，馬上拉水線並同步進行搜救任務，於凌晨3時16分許控制火勢，3時34分許撲滅。消防員於火場搜索到2大2小（3男1女），4人身體都已焦黑，明顯死亡。

▲▼半夜惡火造成三代同堂4人葬生火窟。（圖／記者林悅翻攝）

經查，死者為61歲的屋主林忠益、34歲小兒子林家榮，以及屋主12歲孫子與10歲孫女；另外，屋主54歲東姓妻子及她的59歲姐姐送醫治療。而屋主妻和大姨子兩人因睡在客廳，死命爬出火場。

一名鄰居表示，當下聽到「砰」很大聲，差點被炸到，「我又靠過去叫，沒回應已經死了，兩名婦人死命爬出來。」另一名鄰居說，她打完119後，「我就跟他講說來不及了，我就趕緊騎機車到消防隊，跟他們講說小孩子在裡面。」全案起火原因仍待調查鑑定。

黃偉哲聞訊隨即趕往現場慰問家屬，除了表示要詳細調查起火原因，並指示市府各局處全力照顧罹難者家屬。他也呼籲市民住家應主動裝設「住宅用火災警報器」，確保第一時間偵知火災，並有充裕時間採取避難逃生。

《自由時報》報導，林忠益在雲林麥寮從事磁磚工作，原本22日就要回麥寮上工，但因疼兒孫，當天多住了一晚陪他們，未料遭遇惡火，不幸和兒孫葬生火窟。

▲▼鄰居說，屋主妻子（上圖）和大姨子死命爬出來。（圖／東森新聞）

▼死者林家榮臉書上可看到他和兒女的幸福合照，未料如今遭遇惡火，讓親友十分悲痛。（圖／翻攝臉書）

▲▼起火原因還有待調查。（圖／記者洪正達攝）