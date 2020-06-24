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「下載才是惡夢」FaceApp玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650元

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▲吳怡農性轉效果出來是一張超秀氣的臉蛋，彎彎蛾眉、水汪電眼超正。（圖／翻攝自Dcard） 原文網址: 電眼激似迪麗熱巴！吳怡農性轉「讓人戀愛了」正翻　女網友崩潰：比我好看 | ETtoday生活 | ETtoday新聞雲 https://www.ettoday.net/news/20200623/1744498.htm#ixzz6QFRZGMK2 Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

▲吳怡農變女神！（圖／翻攝自Dcard）

記者劉維榛／綜合報導

最近FaceApp爆夯，不少政治人物都被惡搞，靠著「變性濾鏡」一夕間男神變女神！不過小心這款App曾爆出資安危機，甚至有網友以為是免費試用，結果24小時後，才發現年費多達900元，更有人刪掉後，還被逼付650元，評價留言區哀號一片。

打開「FaceApp-AI」軟體，只要一鍵「取得」就可輕鬆下載，但小心別以為是免費的，仔細看官方介紹，訂閱價格以美元計算，月費$4.99（新台幣150元）、年費$29.99（約新台幣900元）、終身授權費$89.99（新台幣2660元）。

請繼續往下閱讀...

官方指出，可免費試用3天，「除非在目前訂閱期結束前至少24小時取消訂閱，否則訂閱將自動續訂。」然而不少網友一時興起下載，卻沒記得時間內取消訂閱，甚至有人趕快刪掉，也被索取訂閱費。

使用者下載後在App評價留言區抱怨連連，「明明寫試用，結果下載不到2小時覺得不好玩就刪掉了。 現在竟然收到訊息要付費，真的太誇張了， 有誰可以解決，還是我以後都要一直付錢？神扯」、「已在試用期三天內刪除，為何還要付款？請退款」、「無法取消訂閱，如題，感覺有欺騙消費者」、「為什麼要坑別人的錢」、「只是選擇試用三天，卻強迫購買付650元，請退費，根本沒在使用」。

▲▼ 變臉app（圖／翻攝apple store）

▲網友被索取費用氣炸！（圖／翻攝Apple Store）

▲▼ 變臉app（圖／記者劉維榛攝）

▲官方有載明收費規則！（圖／翻攝Apple Store）

對此，時代力量新北市黨部副執行長曾柏瑜在臉書上提醒，「不要再玩變臉APP啦！」她指出，「難道大家都忘記這個APP是一家有資安疑慮的俄羅斯公司製造的嗎？！這家公司曾經被美國議員指控在APP安裝後台竊取手機中的個資，在你允許APP使用你的相片的同時，也把你的個資雙手奉上給俄羅斯了喔！」

至於該如何取消訂閱？北市府一位法務局人員表示，因開發商在海外，App Store也是海外公司，用戶就算向亞洲蘋果台灣分公司申訴也是沒用的。他建議，下載前請先看評價再決定，在手機上刪除APP並不是取消訂閱，關鍵步驟是「一定要向App Store提出申請才是取消訂閱。」

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