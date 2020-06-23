台南員警「幫女友找金主」經營賭盤！　拖2無辜同仁下水…登入系統竊取個資

▲台南市警局第三分局。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）



記者黃可昀／綜合報導

台南市警局第三分局一名陳姓員警竟利用職務之便，幫助劉姓女友找金主簽六合彩賭盤，還偷偷用警政署戶役政系統幫姊姊、朋友查個資，甚至委託2名不知情的同仁用個人權限執行，害同事不知不覺成為共犯。

判決書指出，陳姓員警得知女友在經營地下六合彩賭盤後，於2014年開始介紹金主給女友認識，暗中協助對方借調資金，繼續經營不法的地下生意。他還在2018年1月間為了幫助姊姊，再度利用職務之便犯下另一條罪，使用個人帳號登入警政署系統的電子閘門後，再輸入一條虛構的案號，順利查到受害女病患的戶籍地址，並把資料全洩漏給擔任藥劑師的姊姊。

▲利用職權偷查被害人資料並提供給家人、友人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



陳姓員警後來食髓知味，2018年12月收到朋友傳來「幫我查一下XXX的戶役及前科」，他明知對方擔任討債工作，仍隨即委託不知情的三分局同仁幫忙查詢資料，再把竊取的個資回傳給好友；事隔不到1個月，2019年1月竟然又幫同一名好友竊取個資，還拜託另一位不知情的同仁幫忙查，害2位同仁無辜變成共犯。

台南地院法官認為，陳姓員警身為司法人員，應該要更嚴謹地遵守法律規定，竟然介紹金主幫女友經營六合彩，還竊取資料提供給姊姊、朋友，應當給予嚴厲懲罰，但考量到他坦承犯行且態度良好，判他得易科罰金部分，應執行有期徒刑4個月，如易科罰金，1000元可折算1日；不得易科罰金部分，判刑6個月，均緩刑4年，並且要在判決確定3個月內向公庫支付10萬元。