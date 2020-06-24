　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果開發者大會WWDC,macOS。（圖／取自YouTube／Apple）

▲蘋果開發者大會發表新一代macOS。（圖／取自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨日凌晨於開發者大會（WWDC）上發表了一系列作業系統更新，其中也包括macOS 11「Big Sur」。雖然macOS Big Sur大部分的重點是為未來的ARM架構處理器Mac做準備，但其中幾項更新則是把過去取消的舊功能重新加回來，包括開機鈴聲及電池剩餘時間估算。

開機提示音

隨著2016年MacBook Pro的推出，蘋果取消了Mac電腦代表性的開機提示音，這在當時其實僅是個極小的變化，但也意味著蘋果終結了其長期遵循的傳統。

今年初，有網友發現可透過簡單的終端機（Terminal）指令來啟動Mac的開機提示音，掀起一小波話題，也顯示出部分老果粉的「念舊」情懷。

不過在最新的macOS Big Sur中，蘋果決定讓這個令果粉懷念的聲音回歸了，當用戶開機時即可聽到這個提示音，且用戶還可依照個人需要，將其靜音。

▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲在2016年Macbook Pro推出後，蘋果取消了Mac電腦的開機提示音及電池剩餘時間預估顯示。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

剩餘電池時間預估

時序再次回到2016年，由於用戶對電池續航方面的批評，蘋果推出新版MacBook Pro後也跟著取消了Mac的「電池剩餘時間」顯示。

當時「電池剩餘時間」因預估不準確而遭受媒體及用戶的批評。蘋果解釋，根據他們的理解，電池剩餘時間的預估是取決於設備在各種任務間切換時最新的低功耗處理器的運作方式，「電池剩餘時間的預估無法跟上用戶的使用情況，因此無法給為用戶提供準確的訊息。」

不過如今，蘋果似乎已了解如何準確預估並顯示「電池剩餘時間」的方法了。在macOS Big Sur上，用戶可從頂部應用程式資訊列的【電池】來開啟【系統偏好設定】並了解電池的詳細訊息，包括使用歷史、電源管理及電池運作情況等詳細資訊。

不能只有我知道！過期票券爽換1.5倍東森幣

ET快訊
房間連衛生紙都沒！OL怒給「負評」　旅館：妳和別人開房老公知
穿「這三種顏色」服裝　15元爽吃夏慕尼龍蝦
73歲父再婚「繼母才17歲」！不堪內幕被揭穿…女兒氣瘋斷絕關
快訊／屏東警「開應召站」包娼包賭！見警局遭搜索秒轉身跳樓
「下載才是惡夢」FaceApp玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

iOS 14 Apple Maps大改造！　擴增地圖資訊與評價功能﹑新增「特種路徑」

App開發商抗議成功？蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

全新網路聊天室「LINE社群」正式上線　支援電腦版、訊息收回

蘋果WWDC亮點總整理！　24項新功能一次看

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

只有6/25一天　iPhone 6 Plus福利機最低1,500元帶回家

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔筆電測試

iOS 14 Apple Maps大改造！　擴增地圖資訊與評價功能﹑新增「特種路徑」

App開發商抗議成功？蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

全新網路聊天室「LINE社群」正式上線　支援電腦版、訊息收回

蘋果WWDC亮點總整理！　24項新功能一次看

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

噶瑪蘭、臺虎精釀推台式特調　炎炎夏日把家變酒吧

桃園某高職女學生蒸便當遭惡搞　男學生強出頭！兩派人馬校園大戰2回合掛彩

中職／隔20年味全再辦夏令營　尋龍啟事送葉總簽名球衣

未婚夫過世…她求職碰壁「懷龍鳳胎流浪」！　淚求產檢：寶寶這兩天不動了

川普選情不樂觀！民調狂輸拜登12％　分析師曝：關鍵在選舉人票

爸媽客廳運動挨嗆「看什麼看」　兒狂飆客語髒話揮拳毆打

超商、健身房、藥妝店一次滿足　統一微型百貨概念店台中6/27新開幕

台灣發現新興「坦布蘇病毒」　感染科醫：吃鴨肉不會傳染人

打造「四芳廚房」開發生態輕旅行　頂新和德文教基金會挹注建造經費

3C家電熱門新聞

Apple經銷商端午優惠來了

好市多AirPods Pro悄降價　果粉點進全傻眼

宏碁全球線上發表會亮點一次看　董座陳俊聖現場摔Enduro筆電

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

AirPods變得更聰明！　新增「自動切換」功能和「空間模式」

Apple設備更新iOS最新系統的「年限」出爐！　93%的iPhone運行iOS 13

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

LINE社群上線三／最強大的網路聊天室　全新五大專屬功能搶先看

Nokia 5.3大螢幕大電量六千有找

華碩推出全球最薄且完整連接埠筆電　ASUS ZenBook 14在台上市

iOS 14支援機種清單出爐

全新網路聊天室「LINE社群」正式上線　支援電腦版、訊息收回

Apple Watch「噴水運動」超壯觀！　Series 6可望於秋季發布

iOS 14 Apple Maps大改造！　矛頭指向Google Map

更多熱門

相關新聞

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

iOS在充電提示上更智慧！　AirPods新增「最佳化電池充電」功能

在iOS 14的更新中，現在用戶更可以掌握iPhone配件的電力情況，像是Apple Watch或者AirPods，用戶除了比之前更能掌握充電情況，還可以防止電池老化。

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

tvOS 14終於支援YouTube的4K內容！　還可以知道「誰來我家」

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

蘋果數位車鑰CarKey功能超亮眼　這些機款才適用

iOS 14 Apple Maps大改造！　矛頭指向Google Map

iOS 14 Apple Maps大改造！　矛頭指向Google Map

蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

蘋果將允許開發人員挑戰App Store政策

關鍵字：

蘋果WWDCmacOS Big Sur

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面