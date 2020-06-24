經典開機音回歸！macOS Big Sur添開機提示音、電池剩餘時間預估

▲蘋果開發者大會發表新一代macOS。（圖／取自YouTube／Apple）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨日凌晨於開發者大會（WWDC）上發表了一系列作業系統更新，其中也包括macOS 11「Big Sur」。雖然macOS Big Sur大部分的重點是為未來的ARM架構處理器Mac做準備，但其中幾項更新則是把過去取消的舊功能重新加回來，包括開機鈴聲及電池剩餘時間估算。

開機提示音

隨著2016年MacBook Pro的推出，蘋果取消了Mac電腦代表性的開機提示音，這在當時其實僅是個極小的變化，但也意味著蘋果終結了其長期遵循的傳統。

今年初，有網友發現可透過簡單的終端機（Terminal）指令來啟動Mac的開機提示音，掀起一小波話題，也顯示出部分老果粉的「念舊」情懷。

不過在最新的macOS Big Sur中，蘋果決定讓這個令果粉懷念的聲音回歸了，當用戶開機時即可聽到這個提示音，且用戶還可依照個人需要，將其靜音。

▲在2016年Macbook Pro推出後，蘋果取消了Mac電腦的開機提示音及電池剩餘時間預估顯示。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

剩餘電池時間預估

時序再次回到2016年，由於用戶對電池續航方面的批評，蘋果推出新版MacBook Pro後也跟著取消了Mac的「電池剩餘時間」顯示。

當時「電池剩餘時間」因預估不準確而遭受媒體及用戶的批評。蘋果解釋，根據他們的理解，電池剩餘時間的預估是取決於設備在各種任務間切換時最新的低功耗處理器的運作方式，「電池剩餘時間的預估無法跟上用戶的使用情況，因此無法給為用戶提供準確的訊息。」

不過如今，蘋果似乎已了解如何準確預估並顯示「電池剩餘時間」的方法了。在macOS Big Sur上，用戶可從頂部應用程式資訊列的【電池】來開啟【系統偏好設定】並了解電池的詳細訊息，包括使用歷史、電源管理及電池運作情況等詳細資訊。

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