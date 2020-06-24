吳益政是「第三種選擇」！蔡壁如：告別高雄藍綠輪流執政

▲吳益政。（圖／翻攝自吳益政臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長補選8月15日投票，國民黨23日宣布徵召高雄市議員李眉蓁，對戰前行政院副院長陳其邁，民眾黨則是在晚間宣布徵召市議員吳益政參選。民眾黨立委蔡壁如24日表示，「民眾黨也將全力投入高雄市長補選，我們一起努力，告別高雄市藍綠輪流執政、輪流做莊的窘境」。

蔡壁如表示，此次高雄市長補選經過多方推薦及謹慎的考量，台灣民眾黨依舊堅持高雄市長人選，必須是在地深耕，秉持專業與理性問政，並且有豐富完整的資歷以及完完全全的了解高雄，而最為重要的一點就是，必須堅持台灣民眾黨「#正直誠信、#公開透明、#財政紀律」的三大鐵律，並且時時刻刻以「#民眾的小事，#就是我們的大事」的基本態度來問政。

蔡壁如指出，今天，台灣民眾黨將在這次高雄市長補選當中，為高雄市民推薦最適當、最專業，也最了解高雄的市長候選人，這人就是在地土生土長，深耕高雄市17載的高雄市議員吳益政，他長期關心高雄的環保與經濟的永續發展，期待他來帶領高雄邁入公益、正直、好經濟。

蔡壁如說，今日她和張其祿委員陪同吳益政前往高雄市選委會登記參選，台灣民眾黨也將全力投入高雄市長補選，「我們一起努力，告別高雄市藍綠輪流執政、輪流做莊的窘境，高雄市民可以有第三種選擇，我們一起讓高雄更好，我們一起超越黨派的藩籬，再次展現高雄人自主的精神，找回屬於高雄人真正的驕傲！懇請大家支持吳益政！」