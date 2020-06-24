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房間連衛生紙都沒有！OL怒給「負評」…旅館：妳和別人開房老公知道嗎？

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▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲入住體驗太差，王女給了差評。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

網購不滿意，你會給負評嗎？杭州一名女白領前陣子住旅館不滿意，給了個負評，現在她擔心隱私被洩露了。她控訴，房間衛生紙沒有，電視顯示器壞了只能看到半屏，吃早餐拿了饅頭是涼的。沒想到，對於這個評價，涉事旅館竟然直接在下秒跟帖公開稱，「你和別人開房你老公知道麼？」

綜合陸媒報導，6月初，王姓女子出差去蘇州，入住當地「維也納3好酒店」，因入住體驗太差，退房後在平臺上給了一個負評。結果，因為這一個評論，她被旅館方瘋狂騷擾，對方天天給她打騷擾電話要求改評價。

不僅如此，工作人員還加了王女的微信，稱「有個員工是您老鄉，離您娘家特別近」。對此，王女氣憤稱，「說明他們看了我的身分資訊，想找上門威脅。」

事件曝光後，引發網友熱烈討論。隨後，旅館方回應，「負評描述的事實不是真的，不過，既然她找了媒體，就是想把事情鬧大，那我們也可以找到她更多個資，包括她幾歲，和幾歲的人在這開房，要不要讓她老公知道？」

▲▼但由於電話實在太多，她拉黑了幾個號碼。（圖／翻攝自微博）

▲但由於電話實在太多，她拉黑了幾個號碼。（圖／翻攝自交通918）

然而，王女回應，「我未婚。」她認為，旅館方面是拿著她的隱私在威脅。

對此，網友戰翻了，有人認為，旅館洩露個資太可怕，「旅館方是對住戶資訊是有保密義務的，包括入住時間，退房時間等，更不用說她的同行人，更是一個很私密的隱私」、「好的，這個酒店以後要繞著走」、「這酒店隨意泄露客戶隱私也真是厲害了」、「即使人真的出軌也是道德問題，你侵犯隱私是涉嫌犯法問題」。

不過，也有網友認為，「饅頭涼了不會講啊？電視有問題不會說啊？真的我覺得她找存在感。」目前，訂房平臺已經答應介入協調。

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