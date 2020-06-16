甩疫情陰霾！兩大旅館「5月營收正成長」　運輸業營收回升逾一成

▲國旅景氣回升，許多人喜歡到離島觀光。（圖／記者周姈姈攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，離島、花東旅宿幾乎是一房難求。然而由於近日旅遊型態多以自由行為主，加上疫情影響，多數人選擇自駕車出遊，因此旅行社仍處艱困產業，上市櫃旅行社5月虧損較4月更嚴重。旅館業虧損則逐漸減少，甚至有兩大旅館營收正成長。交通業如華航、長榮、高鐵等，營收也逐步增加。

近期國旅正夯，旅館業績有顯著提升，暑假期間花東旅宿訂房率將達8成以上。據台灣證券交易所統計，今年4月上市櫃觀光產業營收部份，旅行社減96.45％、旅館業減67.39％、觀光業減62.36％、交通業減52.49％、購物業減99.1％。

請繼續往下閱讀...

▲小琉球龍蝦洞相當漂亮，吸引不少旅客。（圖／記者周姈姈攝）

不過到了5月，部分產業虧損狀況已有改善，旅行社減97.87％、旅館業減57.68％、觀光業減48％、交通業減39.7％、購物業減98.5％。知本老爺酒店5月營收甚至是正成長12.55％、遠雄悅來大飯店也正成長14.28％，為上市櫃旅館業唯二營收正成長。

在交通業部分，旅客回溫也很明顯，4月營收華航減41.71％、長榮航空減62.34％、立榮航空減72.87％、大車隊減4.79％、高鐵減49.83％；到了5月，華航減25.64％、長榮航空減51.44％、立榮航空減68.16％、大車隊減4.77％、高鐵減35.75％。可見航空業、運輸業營收均有回升一成以上。

▲觀光局針對離島旅遊加碼補助，成功吸引許多民眾預定前往。（圖／記者周姈姈攝）

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，今年旅遊市場變動，新增國旅消費帶來的觀光產值約2250億元，由於邊境封鎖，來台旅客消費損失則約4426.9億元。

黃正聰表示，若將國人平均出國8.9天全數轉嫁國旅，減少一次出國，就可增5.97次國旅，增加13159元的國內消費，國旅總產值約達6019億元，但仍以自由行為主，旅行社能涉入的不高。

▲上市櫃觀光產業營收統計。（圖／黃正聰提供）