民雄幼兒園爆虐童！師辯「幫女童卸下髮飾」　監視器影片打臉

▲畫面拍下曾姓女老師疑似拉扯女童頭髮導致女童跌坐地上。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉日前發生女老師拉扯女童頭髮，導致女童後摔倒坐地上，右小腿瘀青事件。家長因覺得園方說法與女童說法有差異，除了表示將提告，隨後也上網將事件影片公布。縣教育處介入了解後，動手女教師承認管教失當，園方也坦承疏失，該案將實地調查後依教保法進行懲處。

嘉義縣某私立幼兒園曾姓老師，因發現張姓女童午休時間在教室外走動，卻沒有先了解原因，疑似當下情緒失控，就將女童棉被丟到教室外走廊，過程中更誇張拉扯女童頭髮，導致女童不慎跌坐在地。

女童家長表示，女兒向她反映20日中午午休時，曾姓老師拉她頭髮，她不以為意，直到這幾天曾姓老師向她道歉，並表示女童因如廁後不回到自己位子午睡，更打擾同學午休才將女童棉被丟到教室外，才驚覺事態嚴重。曾姓教師還向ㄊ表示，因女童有綁頭髮，自己想幫她將髮飾拿下來才會扯到女童頭髮，但因說法與女童有出入，張姓女童家長要求監視器公布還原真相。

影片中只見女童由廁所回來，正準備走向自己的位子時，曾姓教師已站在一旁，但當時女童頭髮明顯未別髮飾，只看到老師先將棉被丟出教室外，女童被曾姓教師拉扯頭髮後跌坐地上痛哭，過程中女童無嬉鬧或打擾到同學睡覺，監視起明顯打臉曾姓教師。

縣教育處介入調查後，曾姓老師坦承管理不當，幼兒園也坦承疏失，事發當晚先電話向家長說明，隔天還親自到張姓女童家中道歉，雙方和解失敗，家長決定提告，教育處24日將到幼兒園實地調查。

幼兒教育及照顧法第25條規定，教保服務機構之負責人及其他服務人員，不得對幼兒有不當管教之行為，如有違反，將依幼照法第46條規定，處新台幣6千元以上，3萬元以下罰鍰，並公布行為人之姓名及機構名稱。