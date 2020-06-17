還在猶豫嗎？一定要讓孩子上幼兒園的6大原因！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

現代社會多為雙薪家庭，不像我們小時候，父母其中一人工作就能養全家，這也導致幼兒上學的年齡越來越提前，身為準小一新鮮人的媽媽，您是否也跟我一樣，曾經問過自己：「這麼早進幼兒園，好嗎？」現在女兒DAHLIA將大班畢業，回首以往，就讓我來分享這些心路歷程吧！

我自己小時候，有爺爺、媽媽在家照料，加上老人家喜歡琴棋書畫，總帶著孫女東學西賞，這比起幼稚園的知識、美術課程，絕對有過之而無不及，所以我自然跨過小班到大班的部分，在收到國小通知單後，才過上團體生活，但，現在我一個人獨力撫養女兒，沒幫手又得攢收入，情況就不一樣了。

起初，我也想過，女兒是不是能循著自己以前的例子，待孩子離開保母以後，留在家裡自學，不過我女兒個性特別活潑、愛講話，加上我從事文字工作，特別需要安靜思考，偶然她有機會留在家，那就是天翻地覆的一天，有如媽祖遶境這麼喧騰吵雜，當然我也無法處理手上的文稿。

在孩子上幼兒園以後，我發現，雖然仍偶爾有著「送他們當小小兵」的感嘆，不過在家學習與團體教學，確實有很大的不同。

1、「我不再是一個人了！」團體生活帶來的無限可能。

在父母眼中，自己的孩子永遠是最可愛的，但在幼兒園可不是這樣，孩子不再一支獨秀，他們得學會配合團體秩序，少數人服從多數人，多數人尊重少數人，除了學習到「顧大局」以外，也得到了不同以往的向心力與榮耀感。

2、「每個同學都有不同喜好！」培養小小孩的社交能力。

一進幼兒園，孩子立馬要與十幾位同學建立關係，這十幾位同學又來自不同家庭，有優雅、粗鄙、嚴謹、率性…各家習性大不同，孩子將從磨合的過程中，學習不同的價值觀，並且體諒與自己相異的個性與處事方法。

3、「遇到挫折該怎麼辦？」解決事情的能力。

「挫折」是需要被練習的，孩子在園所碰到的失敗，一定比待在家裡多！像是想跟某個同學一起玩，卻遭到拒絕，或發現自己不是全能的，總有一些不曾聽過的新領域，在孩子小的時候，讓他們多受到這種小小的打擊，增加抗壓性，未來才不會因為不能忍受挫折，而走上偏鋒的不歸路。

4、「我會自己上廁所了！」快速增長生活自理的能力。

不像我們痞痞的，孩子通常都很重「自尊」，在團體生活中，除了老師的引導外，有了比較與學習的夥伴，會刺激他們「也要這樣做」的慾望，光是從自己如廁這點，您會看到孩子在上學後有極大的進步。

5、「快快快，這樣下去會遲到啦～」作息正常很重要。

在家總是比較放鬆，但在學校就是什麼時間做什麼事，如果您是對孩子「比較有彈性」的家長，幼兒園的規律性，可以彌補這方面的不足。

6、「我不是恐龍家長！」家長與老師溝通的練習機會。

不得不說，這是我最大的關卡。

以前保母最多最多帶3個孩子，有什麼特殊的事情，提醒一下，她們就能顧得上，但幼兒園不一樣，規矩一點的園所，是1師配15位蘿蔔頭，在每天兵荒馬亂的情況下，老師不見得能將學生私事處理周全，必須多溝通討論幾次，而家長自行涉入的程度也要提高。

我擅長與自己對話，但對別人卻常常表錯情，所以自女兒上小班下學期開始，在這2年半，我與園所有許多觀念上的衝突，簡言之，我一板一眼，規章怎麼做就怎麼執行，但園方有傳統與人情包袱，彈性空間過大，反倒讓我有些不信任。

說真的，我曾經非常困窘於這樣的狀況，不過隨著時間過去，慢慢知道雙方的界線與立場，也就沒有這麼在意了，這是一種親師之間的溝通練習，但必須得在幼稚園先練過，否則在小學發生，可就不是這麼好解決的啦！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。