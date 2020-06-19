無照教保員罰3歲幼兒「中午跑7圈操場+捏耳朵」　離譜行徑！高市教育局開罰

▲高雄市某私立幼兒園爆不當體罰，中午罰小班生跑操場。（圖／翻攝自臉書《靠北惡質幼兒園》）

記者許宥孺／高雄報導

幼兒園不當體罰又一件！高雄市某所私立幼兒園在4月8日中午11點30分疑似體罰小班女學童，在酷熱天氣下要求小女童跑操場，因小女童身體狀況似乎很不舒服，有人看不過去，將畫面錄下po到「靠北惡質幼兒園」投訴，引起眾人撻伐。對此，高雄市教育局也介入了解，發現這名體罰教師未具教保服務人員資格，且確實有不當體罰行為，將依法開罰園方，至於該名女教保員已離職。

該名網友指出，同一位小班生常被老師處罰跑操場，已經跑了幾次了，大熱天的，真的看不過去，「我算小女孩跑7圈以上，一邊跑一邊停下來摸摸腳」。而貼文下方，時代力量高雄市議員林于凱也在19日下午留言表示，在5月有收到此案陳情，教育局已經發文要求幼兒園七月初提出改善方案，而案外案是，該名教室非教保服務人員。

▲時代力量高雄市議員林于凱。（圖／記者李毓康攝）

而高雄市教育局也在5月18日接獲陳情，指出幼兒園某教保人員要求幼生跑操場，並且有捏幼生耳朵等行為，經介入調查後，教育局表示，20日到園查察後，並檢視影片與監視器畫面後，認該員確有不當管教情事，違反幼兒教保及照顧服務實施準則第2條及第3條規定，已依幼兒教育及照顧法第51條規定要求限期改善，屆期仍未改善者，處負責人新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

教育局指出，另其情節重大或經處罰3次後仍未改善者，得依情節輕重為一定期間減少招收人數、停止招生6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可之處分。

至於該名教師並無教保人員資格卻提供教保服務部分，教育局認為，違反幼兒教保服務人員條例第26條，已依同法第34條及第35條規定，處該員與幼兒園負責人各新臺幣6,000元。

園方則透過教育局表示，係幼生較好動，常會在教室內奔跑，園方擔心幼生在教室內奔跑會受傷，因此跟家長溝通，由老師帶到戶外廣場奔跑；惟教育局檢視內容仍認有不當情事。