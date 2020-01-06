扯！民眾夜衝武嶺放煙火點仙女棒　歡呼拍手猛拍照...網爆氣：書讀到哪去？

▲民眾半夜跑到武嶺放煙火。（圖／中橫路況交通資訊站社團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者蔡玟君、許展溢／綜合報導

澳洲森林大火燒掉1.5個台灣震驚全球，但在台灣卻有民眾在山林放煙火。中橫路況交通資訊站社團6日在臉書公布一段影片，畫面中一群民眾無視國家公園內嚴禁施放煙火規定，在武嶺停車場點燃仙女棒、放煙火，且放完煙火後未將垃圾帶走，中橫路況交通資訊站怒批：「書讀到哪裡去？嫌太管處與太警隊不夠累嗎？」

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▲一群男女無視可能引發森林打火危險，在武嶺停車場放煙火。（圖／中橫路況交通資訊站社團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據中橫路況交通資訊站授權的影片中可看到，近10位年輕男女在武嶺停車場點燃仙女棒，之後更連續點燃數發煙火，並發出歡呼聲，一旁同伴們興奮拍手、甚至拿手機拍照錄影，把武嶺停車場當作跨年晚會現場般，卻不知這樣的行為極度容易引起火災，燒毀台灣寶貴的森林環境。

▲煙火直射天際，現場男女歡呼拍手猛拍照錄影。（圖／中橫路況交通資訊站社團提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

中橫路況交通資訊站表示，影片為5日拍攝，這兩天上面很亂，且只要週末假日山上都有許多情形發生，不管是交通還是違法生火、放煙火，只要有人通報，警察就必須過去，週末假日也是最常發生違法情況的時候。

林務局東勢管理處表示，該停車場位屬太魯閣國家公園範圍，太魯閣國家公園警察隊於今（6日）上午至現場蒐證處理。另外，依森林法第34條規定森林區域及森林保護區內不得有引火行為。如因釋放煙火而失火燒毁森林者，依據森林法第53條第三款規定，處兩年以下有期徒刑、拘役或科新台幣30萬元以下罰金。最後除呼籲民眾進入山林，注意防範用火外，東勢管理處將加強派員巡視及勸導。

中橫路況交通資訊站管理者表示，現行的國家公園法不符合現在規範了，罰責輕又不夠周詳，修正案相關法令需要趕緊修正。