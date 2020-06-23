「粽」好因得好果　嘉藥愛心反毒「粽粽有賞」！

▲嘉南藥理大學因應端午節的到來，特別舉辦了「愛心公益粽橫嘉藥」及「拒毒反毒粽粽有賞」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年端午節都剛好是學期進入尾聲之際，隨著疫情趨緩逐步解封，校園各項活動也熱絡起來，嘉南藥理大學因應端午節的到來，特別舉辦了「愛心公益粽橫嘉藥」及「拒毒反毒粽粽有賞」活動，要讓同學在感受端午粽子之際，也能開心捐發票，輕鬆送愛心，也為即將到來暑假做好拒毒反毒的宣導。

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首先登場「粽橫嘉藥」的是愛心公益端午活動，為增進住宿同學彼此間感情，並透過活動回饋社會，嘉藥學務處於錦篆CDE棟宿舍前廣場舉辦「粽橫嘉藥」端午活動，只要捐出5張發票即可獲得1顆粽子及裝著「All Pass糖」的祝福香包，總共吸引超過350名同學參加，共募集超過1200張的愛心發票，募得發票將全數捐給慈善機構。同學們手上拿著香包，嘴裡吃著香噴噴的粽子，不但可以做愛心也提早歡慶端午佳節，對於自己能參與如此有意義的活動也感到非常開心。

端午佳節過後，緊接的就是漫長的暑假，嘉藥學務處也召集長期推動防制藥物濫用的志工老師與紫錐花反毒社團的同學們，辦理「拒毒反毒粽粽有賞」活動，除了重申反毒工作的重要性及進行暑期相關活動討論外，也趁此機會與反毒老師、志工們一起享用熱騰騰的粽子，藉此感謝他們長久以來對反毒工作的付出和對學校的協助。

值得一提的是，嘉藥在防制藥物濫用的投入已經廣受各界肯定，而這也端賴反毒老師、志工們的認真付出，嘉藥連續4年(2016-2019年)獲得教育部評鑑為防制藥物濫用全國大專院校績優單位，累計已10度獲獎，更與周遭各級學校在反毒議題上建立了深厚的合作與默契，持續朝向「我不吸毒、我嘉藥、我驕傲!」目標共同努力。

嘉藥副校長楊朝成與學務長董志明都特別撥冗出席到場表示慰勉之意，除了與大家品嘗粽子，享受端午節慶氣氛外，楊副校長於致詞時，肯定所有反毒志工們的付出與努力，也勉勵大家要持續推動各項反毒宣導多元創新活動，才能保護學子免於毒害，維護校園與社區的純淨，達到嘉藥拒毒、健康幸福的目標!

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