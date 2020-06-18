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Hi翻天！　嘉藥保營系社區營養推廣系列活動人氣旺

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▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，自5月底起至7月4日辦理健康飲食課程講座，希望能加強銀髮長輩保健概念，養成正確飲食行為，提升長者健康品質，開辦以來回響熱烈，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。

高齡化社會來臨，社區關懷據點也因應而生，嘉藥大力支持台南市衛生局2020年維護社區營養教育示範點計畫，規劃4場保健飲食營養課程及1場代謝症候群防治飲食講座銀髮族保健飲食宣育活動，由陳姿秀老師負責執行，並邀請該校保營系兼任教師、奇美醫院、台南市立醫院、大林慈濟醫院等醫院營養師群擔任講師，與學生一起成立社區營養服務志工隊-「社區營養小蜜蜂」，來向社區長者傳遞正確的保健營養知能。

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▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東勢社區人口約3800人，65歲以上長輩有700人，其中有好幾位百歲人瑞，也參加本次營養教育活動。帶隊老師陳姿秀表示，銀髮長輩因牙口退化，飲食多以稀飯為主，菜色欠缺多元性，蔬菜類、魚類攝取量偏少，愛吃滷肉，因此，課程重點是均衡飲食、少紅肉多吃魚，蔬菜不可少等飲食宣導。每星期都會安排不同的主題、設計不同趣味活動，提升課程樂趣，並製作餐點小品，讓長輩在品嚐中了解如何在日常生活落實良好飲食習慣。

▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

進行第1場代謝症候群健康飲食講座，教導民眾如何透過調整飲食習慣，讓喜愛食物與身體健康並存，課後供應軟質營養午餐，體驗健康餐點也可以很好吃。第2場主題「我的餐盤」是教導民眾檢視自己的一餐，各類食物要均衡攝取。課程安排畫畫課，請長輩畫出我的餐盤，學員十分投入，上課認真作筆記，與學生打成一片，玩在一起談營養。之後的主題將針對油脂、蔬菜、蛋白質的飲食習慣進行宣導，希望社區居民長輩們能均衡吃，吃得夠、吃的對、吃得巧，也歡迎社區民眾踴躍一起同樂。

▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動過程中趣事連連，當學生用不輪轉的閩南語引導長輩正確營養觀念，生澀的用詞跟腔調逗得長者笑聲不斷，紛紛表示原來營養課程這麼有趣，有吃有玩還長知識，下次還要再來，學生也因為長輩們親切的回饋得到很大的鼓勵，堅定想成為營養師信念。

裝扮成小丸子的游家傑說以前覺得高齡者很難親近，現在覺得他們非常可愛，透過系列活動了解長輩需求和溝通技巧，原來將營養知識用親民、生活化方式呈現出來是很重要。

系主任林翠品表示，健康老化不能只是口號，長輩認同就是我們的驕傲，希望透過本校保營系師生的專業與熱忱，引導長輩吃得健康吃開心，同時，透過精心設計系統性的教學活動，增加趣味，建構創新且具外展複製性的社區營養服務模式，提升社區發展的活耀與多元性。

▲嘉南藥理大學保健營養系師生走入關廟東勢社區，辦理健康飲食課程講座，吸引超過120人次參與，包含多位百歲人瑞，活動深具意義，叫好又叫座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長李孫榮也強調，醫療保健是本校重要發展領域，培育長照產業人才是目前重要方向之一，技職院校的訓練重點不只是學理的教育，更重視實作，鼓勵老師帶著學生走入社區，透過教育部高教深耕計畫專業服務學習的教育模式，結合國家政策發展，引導學生做中學、學中做，老師願意教，學生學會了，社區活耀了，在變化迅速的大環境，創造多贏模式，讓我們培養出來的學生，畢業後有良好的基礎與自信，無縫接軌職場。

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