嘉藥再傳佳音　唯一私立技職獲選全球前2000大學

▲台南市嘉南藥理大學，唯一私立技職獲選全球前2000大學，成為全球前10％的卓越大學，優秀表現值得肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界大學排名中心（CWUR）於美東時間6月8日上午，公布2020-2021年全球前2千大高等學府排名，台灣共有37所大學入榜，入選學校中只有6所技職院校，其中位於台南市嘉南藥理大學是唯一獲選的私立技職校院，成為全球前10％的卓越大學，優秀表現值得肯定。

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世界大學排名中心今年從超過2萬所全球高等教育機構中，評選出2000所頂尖大學，這次台灣入選的37所大學榜單中，有23所國立大學，私立大學則占14所，全國技職校院只有6所入榜，國立台灣科技大學取得技職校院龍頭，值得一提的是，嘉藥是唯一獲選的私立技職大學，位居技職校院第5位，全台第36名，世界第1973名，擠身全球前10％卓越大學之林。

世界大學排名中心自2012年開始進行世界大學排名調查，是相當具有公信力的大學排名機構之一。該中心強調，此排行榜不依賴其他調查及各大學提供之數據，而是根據客觀資料分析各大學辦學績效，評選項目包含教育品質25％、校友就業表現25％、教師質量10％，以及論文發表數、論文發表品質、論文影響力與引用率各10％等7大衡量指標。

2019年以來，嘉藥長期深耕的成果陸續開花結果，除連續5年榮獲教育部「高教深耕計畫」高額經費補助外，勞動部勞動力發展署補助「就業學程」案數更是全國第一，繼成立「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」後，2019年底再成立了全國唯一的「再生水類產線與人才培育基地」，為縮短學用落差，訓用合一的目標再下一城，嘉藥同時是全國唯一通過台日國際聯合認證（iJAS）的學校，此次2度獲世界大學排名中心（CWUR）評選為全球前2千大高等學府挺進全球2千大，也是全國唯一的私立技職校院，碩果有目共睹。

嘉藥校長李孫榮欣慰地指出，2020年是嘉藥豐收的1年，年初有環境資源管理系教授盧明俊榮獲2019年度科技部傑出研究獎，是私立技職校院中第1個獲此獎項的學者，嘉藥再度入選世界前2千大高等學府，也是全國私立技職唯一校院，在在都顯示學校在精進研究與實務教學上的努力，更是對嘉藥是一大肯定，未來除了持續深化學生學習與就業技能，鼓勵同仁研究發展外，更將努力與國際密切接軌交流，以強化國際競爭力。

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