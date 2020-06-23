綠議員批國民黨模糊定義：陳菊本人沒有糾舉或彈劾問題

▲高市議員邱俊憲。（資料照／記者洪靖宜攝）

記者蘇晏男／綜合報導

國民黨23日砲轟前總統府秘書長陳菊主政高雄市府12年來，共有58個案子被監察院調查，其中30案被糾正、3案確定彈劾，如今她被提名監察院長等同「法官審理自己的案子」。對此，民進黨高雄市議員邱俊憲同日下午駁斥，監察院依法提出的糾正案是針對機關應改善的措施，事實是「陳菊本人並沒有涉及糾舉或彈劾的問題」。

「國民黨鋪天蓋地的亂抹黑，它們到底在怕什麼？根本就沒有陳菊需要查自己案子的問題！」邱俊憲指出，事實上，那些所謂的糾正案，是針對政府機關單位應改善的事項，外界在說的多少案件，都是「已結案」的，陳菊根本就不會有需要自己查自己的案子的問題。

邱俊憲表示，「大家也都模糊了糾正的定義！糾正案是針對機關應改善的措施，並非陳菊個人操守或涉及違法的問題」，監察院依法提出調查報告、糾正、糾舉及彈劾，涉及「人」的部份是糾舉與彈劾，事實就是，「陳菊本人並沒有涉及糾舉或彈劾的問題」。

邱俊憲直批，一堆人用「要求機關改善」的糾正案，來抹黑中傷陳菊弊案連連？這根本不是故意，更是刻意要扭曲抹黑中傷她，「這些鋪天蓋地的抹黑亂講，到底是在怕什麼？」

▼邱俊憲23日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／邱俊憲）