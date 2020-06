影／探病覺得熱！超瞎家屬「拔呼吸器插頭」改開冷氣　男子當場喪命

實習記者曾筠淇/綜合報導

印度一名40歲的男子疑似因感染新冠肺炎,住進了馬辛.比辛格醫院(Maharao Bhimsingh,MBS)。男子的家屬在探病時,因為耐不住高溫的天氣,竟在未告知醫護人員的情況下,拔除了呼吸器的插頭改開冷氣,雖然呼吸器有備用電池,但隨著電量耗盡,男子因此命喪加護病房內。

▲家屬為了開冷氣,索性拔除呼吸器的插頭。示意圖,與本文無關。(圖/記者劉維榛攝)

據《Vice新聞》報導,北印度拉賈斯坦邦(Rajastan)Kota區的馬辛.比辛格醫院內,有一名40歲的男子因呼吸困難、疑似患有新冠肺炎而住了進去。由於這家醫院並沒有被指定成為COVID-19中心,所以建立了臨時的隔離病房,以接納疑似感染的病患,不過為了避免病毒傳播,所以隔離病房並沒有安裝冷氣機。

▲病患因為少了呼吸器的支撐,病況急速惡化,最終不幸病逝。示意圖,與本文無關。(圖/路透)

這名病患的家屬在15日時,帶上了自行準備的冷氣到醫院探訪,因為耐不住當天41度的高溫,所以在沒有通知醫院的情況下,就拔除了呼吸器的插頭,並改裝到冷氣機上。

醫院的負責人納文.薩克塞納(Navin Saxena)表示,雖然給病人使用的呼吸器裝有備用電池,但家屬沒有通知任何醫療人員就自作主張,所以沒有人知道插頭已被拔除,直到電量耗盡,病人也在當天不幸病逝。

另外,據《每日星報》(Daily Star)報導,家屬在發現患者的狀況迅速惡化後,便通知醫師進行心肺復甦術,不過仍無力回天,因此痛斥醫護人員。然而粗心的家屬當時並沒有查覺到,其實是因為他們擅自拔除呼吸器電源,所以才會親手帶走病患性命。

In Kota, patient attendants were feeling warm, so they disconnected ventilator plug and plugged in an air cooler. After ventilator battery ran out, patient's condition worsened and patient died. Resident doctor then verbally assaulted.

Would not believe it if i had not read it pic.twitter.com/aPj3924bdk