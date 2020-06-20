影／探病覺得熱！超瞎家屬「拔呼吸器插頭」改開冷氣　男子當場喪命

實習記者曾筠淇／綜合報導

印度一名40歲的男子疑似因感染新冠肺炎，住進了馬辛.比辛格醫院（Maharao Bhimsingh,MBS）。男子的家屬在探病時，因為耐不住高溫的天氣，竟在未告知醫護人員的情況下，拔除了呼吸器的插頭改開冷氣，雖然呼吸器有備用電池，但隨著電量耗盡，男子因此命喪加護病房內。

▲家屬為了開冷氣，索性拔除呼吸器的插頭。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

據《Vice新聞》報導，北印度拉賈斯坦邦（Rajastan）Kota區的馬辛.比辛格醫院內，有一名40歲的男子因呼吸困難、疑似患有新冠肺炎而住了進去。由於這家醫院並沒有被指定成為COVID-19中心，所以建立了臨時的隔離病房，以接納疑似感染的病患，不過為了避免病毒傳播，所以隔離病房並沒有安裝冷氣機。

▲病患因為少了呼吸器的支撐，病況急速惡化，最終不幸病逝。示意圖，與本文無關。（圖／路透）

這名病患的家屬在15日時，帶上了自行準備的冷氣到醫院探訪，因為耐不住當天41度的高溫，所以在沒有通知醫院的情況下，就拔除了呼吸器的插頭，並改裝到冷氣機上。

醫院的負責人納文.薩克塞納（Navin Saxena）表示，雖然給病人使用的呼吸器裝有備用電池，但家屬沒有通知任何醫療人員就自作主張，所以沒有人知道插頭已被拔除，直到電量耗盡，病人也在當天不幸病逝。

另外，據《每日星報》（Daily Star）報導，家屬在發現患者的狀況迅速惡化後，便通知醫師進行心肺復甦術，不過仍無力回天，因此痛斥醫護人員。然而粗心的家屬當時並沒有查覺到，其實是因為他們擅自拔除呼吸器電源，所以才會親手帶走病患性命。