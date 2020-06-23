台南關廟暗夜民宅惡火　祖孫4人逃生不及命喪火窟

記者林悅／台南報導

台南市關廟區四維街一處民宅，23日凌晨發生火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅，但林姓屋主一家6口，祖孫4人逃生不及，燒成焦屍，另有2人送醫，目前起火原因及相關損失由消防局調查處理中。

▲台南市關廟區四維街一處民宅凌晨發生火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，火勢約40分鐘撲滅，造成林姓屋主祖孫4人燒成焦屍，另有2人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，23日凌晨2時55分許獲報，台南市關廟區四維街368巷有一處磚造平房發生火災，屋內傳出人員受困，消防局陸續調派29車、65人趕往灌救。

消防人員到場，發現火勢很大，馬上布水線射水搶救外，並同步進行搜救任務，火勢於凌晨3時16分許控制，3時34分許撲滅。據了解，火勢撲滅後，消防員於火場搜索到2大2小（3男1女），4人身體都已焦黑，明顯死亡。

經查死者為60歲林姓屋主、35歲兒子（小兒子），以及屋主12歲孫子和10歲孫女，另林姓屋主54歲的東姓妻子（吸入性嗆傷，雙手一度2％燙傷、雙腳二度4％燙傷，意識清楚）及其59歲東姓姊姊（手掌5%二度燙傷，右眼窩3*3CM二度、臉部3*3CM二度燙傷，背部9％一度燙傷，意識清楚），2人由另名17歲孫女陪同緊急送醫。現場有林姓屋主住隔鄰的37歲林姓大兒子（右手掌2度1％燙傷，腹部二度2％燙傷拒送）。

台南市消防局指出，第一梯次消防分隊在凌晨3時3分即抵達現場灌救，並於3時16分控制火勢，3時34分鐘將其完全撲滅。但因到達現場平房已快速全面燃燒，屋內6人仍有4人逃生不及，祖孫3代，2大2小命葬火窟，全案起火原因仍待調查鑑定。

市長黃偉哲聞訊隨即趕往現場慰問家屬，除了表示要詳細調查起火原因，並指示市府各局處全力照顧罹難者家屬。市長也呼籲市民，住家應主動裝設「住宅用火災警報器」，確保第一時間偵知火災，並有充裕時間採取避難逃生。

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