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西班牙劇院睽違3個月重啟！2292個「盆栽觀眾」塞爆　4演奏家樂在其中

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▲西班牙利塞奧大劇院的觀眾席擺滿2292個盆栽。（圖／路透，下同）

▲西班牙利塞奧大劇院的觀眾席擺滿2292個盆栽。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨著疫情趨緩，許多歐洲國家也逐漸解封。西班牙巴塞隆納（Barcelona）的利塞奧大劇院（Liceu opera）也終於在3月中之後又重新恢復演出，弦樂家在放滿近2292個盆栽的觀眾席前，進行自3月中旬以來的第一場音樂會。

據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，利塞奧大劇院在2292個座位上推滿了植物，作為台上4名弦樂家的觀眾。4名弦樂家在「盆栽觀眾」前演奏科莫·普契尼（Giacomo Puccini）的作品「菊」（Crisantemi），該演出也同時在網路上直播。

▲▼西班牙利塞奧大劇院時隔三個月重新開放，觀眾席擺滿2292個盆栽。（圖／路透）

Liceu在官網上表示，在經歷一段奇怪而痛苦的時期後，Liceu的藝術總監及策劃人托雷（Blanca de la Torre）想提供民眾一種不同的視角，希望人們在返回生活的同時，能與大自然的關係更加親近。

西班牙在21日解除緊急狀態，結束為期3個月的封鎖，對歐盟成員國、申根區等國家重新敞開大門，取消14天入境隔離規定，該國也將分階段實施重新開放的計畫，劇院、電影院、餐廳、酒吧等場所可以在人數管制下營運。

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