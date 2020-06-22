平時很聰明一愛就變笨！越虐心愛越深的星座TOP5

▲有些人一向聰明，遇到愛情就變笨，經常沉溺在一段虐心的感情中無法自拔。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

擁有一段穩定的感情不容易，人人都希望自己能愛得順順利利，但是就是有些人平常相當聰明，一碰到愛情馬上變笨，所以經常看見他對一段沒有結果的愛情付出，明知自己努力經營也不會有回報，卻還是義無反顧、異常執著，而且越虐越愛、無法自拔。《星座好朋友》整理出5個有「被虐傾向」的星座，看看自己中獎沒？

巨蟹座

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巨蟹之所以會被虐，除了他們自己對愛情很敏感之外，也容易對自己沒有自信，會擔心對方不夠愛自己、不夠投入這段感情，所以他們會反覆地胡思亂想，蟹蟹們如果在愛情裡過度自卑的話會非常辛苦的。

獅子座

霸氣的獅子平時真的滿聰明的，只是碰到愛情就會如同「電腦當機」一般，他們會無條件地信任對方，而這樣的無條件信任，也會讓獅子們變得盲目，如果遇人不淑，往往會傷得不輕。

處女座

處女座在戀愛中最大的缺點就是「太過投入」，把另一半抓得太緊，越害怕失去、越想做到完美，反而會讓對方無法喘息，漸漸產生叛逆的心理，其實處女座們在愛中會被虐，往往都來自於自身的因素。

天蠍座

蠍子的深情和執著很容易被另一半利用，對方如果吃定了天蠍座離不開他，就會開始為所欲為，深情的天蠍若是碰到不懂得珍惜的另一半，就會愛得非常辛苦，卻依舊難以抽離這段感情。

雙魚座

心裡小劇場很多的雙魚座，在愛情中有被虐性格也是預料中事，雙魚天生就很依賴愛情，無論是好事壞事，只要跟愛有關，再支微末節都能牽動雙魚的心，就是因為太過在乎對方，所以他們常常被虐，而被虐了之後，卻還樂在其中，令人哭笑不得。