北京第二波疫情飆236例！超多患者無新發地接觸史...網嚇：感染源到底在哪

▲北京爆發第二波新冠疫情。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

北京爆發第二波新冠疫情後，至今已累計報告236例。值得注意的是，21日新增的12名患者中，有多名病例都沒有去過「新發地市場」，也不是確診病例的密切接觸者，但卻曾去過確診者到過的地方，因此初步判定病毒有可能已經出現社區傳播。

據《北京日報》報導，21日新增的12名患者中，病例5、6是一對夫妻，其中妻子曾於12日到過永定路70號院，兩人20日於航天中心醫院發熱門診諮詢，接著於21日確診感染。據悉，永定路街道永定路70號院，此前曾出現過確診病例。

另一方面，北京市20日出現的確診患者中，也有病例沒有新發地市場的活動軌跡，其中病例4於5日去過「凱德MALL大峽谷店」，18日漸漸出現症狀，19日開車前往醫院檢查後返家，20日由救護車轉運至海淀醫院後確診。

而20日出現的病例5則於15日到過「凱德MALL大峽谷店」，19日至豐台中西醫結合醫院發熱門診檢查，隔天就確診。報導稱，目前初步判定疫情可能已經出現社區傳播，要市民提高警惕。

消息一出，不少網友留言指出「這感染源到底是什麼？太匪夷所思了」、「都沒接觸過。那又怎麼感染了」、「所以那些沒查出來的區，更要小心」、「集中檢測，大家也都扎堆，誰知道誰染上了，風險太大了」、「戴好口罩做好防護！！！」、「期待疫苗趕緊上市」。

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