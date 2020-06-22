巴西躍升新冠肺炎確診「第二大國」　死亡人數破5萬大關

▲巴西躍升為新冠肺炎第二大國。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情重心轉移到南美洲，其中南美大國巴西更是受創嚴重，確診人數突破100萬人，死亡人數也突破5萬大關，不論是官方確診數或是死亡數，都僅次於美國排名世界第二。

根據BBC報導，巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）堅持專注經濟反對封鎖的決定，在國內造成極大的分歧，由於死亡與感染數激增，疫情期間就有兩位醫師出身的衛生部長去職，第一個部長遭到巴西總統解職，第二個部長因為意見與總統不同辭職。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）反對封鎖經濟，造成巴西疫情難以降溫。（圖／路透）



巴西衛生部在當地時間21日宣布，過去24小時新增確診1.7萬例，新增死亡病例641例，累積死亡人數達到50,617人，情況僅次於220萬例確診、12萬例死亡的美國。

波索納洛公開表示，自己不同意衛生部的建議，認為封鎖經濟對於身體健康的危害，將超越病毒的影響，而且擁護者也認同這樣的思維。

更值得關切的是，巴西的公衛系統難以支援某些地區的疫情，導致這個疾病正在貧困地區與土著聚落迅速傳播。

WHO表示，在過去24小時全球通報183,000個病例，超過60%來自北美與南美，除了美國、墨西哥之外，祕魯與智利也深受嚴重打擊，另外阿根廷的累積死亡人數也突破1000人。拉丁美洲與加勒比地區，現在總計超過200萬人感染。

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