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經濟全落外公肩上！台中媽「壓力大」　持刀猛砍9歲女兒…鄰居嚇壞：她人很好

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▲▼台中女童遭母砍傷，搶救畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中女童遭母砍傷，外公嚇得一把抱起送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中21日上午發生一起媽媽持刀砍傷女兒事件！現場一名情緒激動的母親持刀割傷自己年僅9歲的女兒，造成她手、臉、脖子受傷，送醫治療後，目前仍在加護病房觀察中。據女童住家鄰長表示，女童母親近期與伴侶分開，疑似因為感情及經濟因素，導致壓力大，才衝動下手，鄰長對於事情的發生也感到相當訝異。

這起事件發生在21日上午10時許，事發當時女童的母親疑似因為情緒不穩，因此拿刀砍傷女童，造成女童脖子、臉、手部多處刀傷，而女童的母親自己身上也有刀傷，而女童外公見狀，嚇得將她一把抱起送醫，而女童送院時，神情恍惚，但沒有大哭大鬧，院方為謹慎，將女童安排加護病房入住，目前沒生命危險。

據了解，女童平時由外公、外婆隔代扶養，母親很少住家裡，近日因外婆罹癌，全家的收入來源幾乎全靠外公支撐，而其母親前陣子本來在擔任外送員，但最近又不知為何離職。

搶救畫面曝光！台中9歲女童「遭親媽狂砍多刀」全身傷　外公一把抱起急送醫

女童住家的鄰長事後接受訪問表示，女童個性相當乖巧，見到人都會打招呼，模樣相當可愛。鄰長還表示，女童母親與其生父未婚生子，2人分開後，女童跟著母親生活。後來，女童母親與一名女性伴侶結婚，一家人同住在一塊，但近日不知道為何，2人分居，女童母親疑似因為感情問題，再加上經濟壓力大，才衝動對女兒下手，鄰長也感到相當訝異。

然而，雖然鄰長說母親為人和善，但鄰居表示，常看到她與鄰居起紛爭，包括停車位、一樓花台（母親表示會侵犯到她公用地使用權，因而拆掉）。另外，鄰居說他們孩子也是在該小學就讀，若事情傳開，會要求校方對孩童心靈輔導。

社會局家防中心表示，目前先靜待女童平安出院，社工會評估女童家屬的照顧意願和照顧能力，以親屬優先，即使最後安排住在親屬家，也不會讓母親知道女童被安置在哪個親屬家，若是評估後都不適合，會將女童安排到安置機構。

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