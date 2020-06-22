搶救畫面曝光！台中9歲女童「遭親媽狂砍多刀」全身傷　外公一把抱起急送醫

記者李忠憲、白珈陽、林昱萱／台中報導

台中21日上午10時許發生一起駭人事件，當時一名女童的手、臉、脖子，遭情緒激動的母親用刀割傷，而外公見狀後趕忙報將女童一把抱起，把她送往救護車上，至於事故詳細發生原因等，仍有待進一步調查釐清，而稍早搶救畫面也隨之曝光。

▲台中女童遭母砍傷，搶救畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

這起事件發生在21日上午10時許，事發當時女童的母親疑似因為情緒不穩，因此拿刀砍傷女童，造成女童脖子、臉、手部多處刀傷，而女童的母親自己身上也有刀傷。

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對此，台中市家暴防治中心主任侯淑茹表示，女童與外公、外婆、媽媽同住，而女童送院時，神情恍惚，但沒有大哭大鬧，院方為謹慎，將女童安排加護病房入住，目前沒生命危險。對此，社會局表示，女童家庭過去未有家暴通報記錄，也非兒保及高風險列管個案，該案發生後，已對女童緊急安置，目前全案由地檢署指揮偵辦中，釐清相關案情；另衛生局也說明，女童母親雖非衛福部「精神照護資訊管理系統」列管個案，已啟動關懷機制，後續將加強關懷訪視。

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