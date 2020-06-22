尋找「記憶中太平鐵馬」！87歲不老騎士：這2瓶飲料請你們　秒逼哭女警

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名87歲游姓老翁搭公車近日要去太平尋找「記憶中的鐵馬」，結果搭錯站迷路，所幸遇上警方協助，而雙方道別時，他突然從提袋拿出兩瓶運動飲料，要感謝警察大熱天幫忙，「這兩瓶飲料請你們！」結果女警見老翁的溫暖舉動，感動到哭出來。

上午7時多，當時老翁在台中南區的干城車站附近迷路。台中市警察局第三分局東區分駐所員警發現老翁手上銀色的關鍵手鍊，鍊條上留有老翁的個資和電話，透過專員聯繫老翁女兒。

▼警員從老翁手上的銀色手鍊，發現留有他的個資和電話。（圖／東森新聞）

▼老翁要去騎鐵馬，結果搭錯站迷路。（圖／東森新聞）

老翁向員警表示，搭車要去太平牽腳踏車。警察護送老翁返家，見女兒在門口等候父親，父女相見眼眶泛紅。

原來老翁搭車出門是因懷念騎鐵馬的日子，想繼續當「不老騎士」。老翁女兒說，父親惦記太平的那輛腳踏車，家裡有兩輛單車，小孩子怕他騎迷路會上鎖，「我會都把它拆掉。」

老翁被警察拍拍肩膀，講著講著，他從提袋拿出兩罐運動飲料鋁箔包，要請兩位警察喝，也感謝他們護送返家，這2、3秒瞬間的舉動逼哭女警蔡孟涵。蔡員當下直呼，「不用、不用、不用。」東區分駐所副所長徐孟廣表示，同仁覺得這是警方任內該做的事，而婉拒老翁的好意。

▼警方將老翁帶回家交給女兒。（圖／東森新聞）

▼老翁拿出兩罐運動飲料要給員警，當場逼哭女警。（圖／東森新聞）