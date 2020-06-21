南投埔里「體驗刈茭白筍」！阿中部長大推國旅：台灣現在很安全

記者張弘昌／南投報導

隨著國內疫情逐漸趨緩，「防疫旅遊」也正式啟動，衛福部長陳時中21日來到南投縣埔里鎮，穿著青蛙裝，親自下田體驗採收筊白筍的樂趣，現場也和當地產業、農民進行互動，並與大埔里醫師聯誼會共同享用埔里特色美食，慰勞辛苦的第一線防疫人員。

▲衛福部長陳時中21日來到南投縣埔里鎮體驗刈茭白筍。（圖／記者張弘昌翻攝）

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衛福部長陳時中21日一早來到南投縣埔里鎮，在立法委員羅美玲、行政院中部聯合辦公室蔡培慧執行長、埔里鎮長廖志城、南投縣議員陳宜君、葉仁創陪同之下，先到埔里鎮宣平宮參與社區居民端午包粽之樂後，來到埔里產量、品質全國之冠的筊白筍田，實際體驗穿著青蛙裝，下田採收具有美人腿封號的筊白筍，感受魚水共生的農村樂趣。

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▲衛福部長陳時中21日來到南投縣埔里鎮品嚐好吃的筊白筍粿。（圖／記者張弘昌翻攝）

隨後，陳時中還與埔里當地各特色產業、關懷據點長照社區民眾進行互動，品嚐好吃的筊白筍粿、百香果、埔里紹興酒、巧克力、花卉、香菇等等，也與在防疫期間辛苦第一線守護民眾健康的大埔里醫師聯誼會進行會談，感謝他們的付出與功勞。

陳時中表示，防疫走到這裡，台灣社區可以說是非常安全，大規模舉行旅行團旅遊，指揮中心都非常支持，他自己也在全台走透透，讓大家都知道台灣是安全的，6月7日之後，人流管制都會取消，只要求一樣防疫新生活，也就是戴口罩，或是保持安全社交距離，勤洗手、實名制。

陳時中說，台灣還是要有步驟的開放，國內盡量開，台灣風景美、食物非常好，人都很熱情，這是最基本的條件；但是台灣旅遊可以更精緻一點，也許能趁這個機會升級一下，將人文、在地特色因素加進去，讓國旅變得更好玩，這不只是吸引國人，也是吸引更多國際觀光客來台灣，這是正向的循環，他也很期待。

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