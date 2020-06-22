「我要活下去」雙連攤商抗議北市府強迫遷移　批柯文哲沒人性

▲雙連攤商高舉「救救雙連，我要活下去」牌子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市雙連商圈攤商自救會22日上午在民眾黨立法院黨團辦公室門前抗議，近百位攤商高舉「救救雙連，我要活下去！」的牌子，不滿台北市政府要民生西路45巷東邊西側的攤商全部淨空併入東側，高額店家租金讓攤商難以生存，怒批柯文哲沒人性。

北市府推動「心中山線形公園改造計畫」，原規劃以水泥、兒童遊具取代雙連段帶公園綠地，因當地民眾反對，台北捷運公司決議保留綠地，並增設綠圍籬解決攤商佔地狀況，預計7月1日開始。

▲雙連攤商抗議北市府強迫遷移。（圖／記者屠惠剛攝）

北市府市場處要求民生西路45巷東邊西側攤商併入東側，但東側大部分都是店面，高額租金讓攤商難以生存。一名自救會成員表示，「叫柯文哲留一點路給這些攤商，寧夏夜市中間擺著那些攤位根本沒有消防問題，為什麼雙連這麼傳統市場幾10年要把它毀掉？太沒有人性了啦！」

▲雙連攤商自救會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

還有自救會成員提到，北市府曾找攤商開會，承諾只要攤商成立自救會、自助會，市府願意幫助大家，但成立自救會後仍是問題重重，市府根本不是要解決攤商問題，「只是要驅趕我們而已！」市府要攤商跟東側攤商合併，但東側已經100多攤，西側也有100多攤，根本併不進去。

民眾黨陳琬惠主任收下雙連商圈自救會成員們的陳情書，留下電話號碼，並允諾轉達給柯文哲。自雙連商圈自救會表示，希望7月1日開工前盡快有結果，若無法解決，將繼續到民眾黨團抗爭。

▼雙連商圈自救會遞交陳情書，民眾黨團主任陳琬惠收下。（圖／記者屠惠剛攝）