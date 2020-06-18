氣人妻提分手「拚了也會讓妳離婚」」　恐怖男嗆放炸彈下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子與在國道某服務區工作的女子小梅（化名）交往，卻因為不滿對方提出分手，竟然拿出先前偷拍的裸照威脅，還揚言要到休息區放炸彈，「為了妳，拚了也會讓妳離婚」。基隆地院法官認為，張男的行為一共違反3罪，最後依法判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

▲張男不滿小梅提出分手，揚言要到她的工作場所放炸彈。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

判決書中提到，張男2018年5月間透過LINE與小梅視訊，對方在過程中曾裸露上半身聊天，他在沒有經過同意的情況下，偷偷存下一張裸露胸部的不雅照片，隔天再打電話過去威脅，表明要「搞到妳沒有工作」、「為了妳，拚了也會讓妳離婚」。

但事情發展到這裡還沒有結束，張男同年9月直接撥打電話到小梅工作的服務區，並對張姓主管表示，「我一定會放炸彈，XXX沒有出來，我一定放啊，信不信隨便你們」，試圖用加害身命、身體的方式來恐嚇女方。

小梅不堪騷擾，最後決定報警處理，張男到案之後對於上述行為也坦承不諱。基隆地院法官認為，張男只是因為不滿小梅提出分手，就用裸照威脅，還揚言要放炸彈，審理初期甚至試圖卸責，態度難認良好，最後依無故以電磁紀錄竊錄他人身體隱私部位罪、恐嚇危害安全罪、恐嚇公眾罪，各別判處2月有期徒刑，合併應執行刑期為5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。