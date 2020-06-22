首架波蘭包機116人今日出關！　所方歡送贈加持筆、粽祝「包中」

▲波蘭返台116人隔離期滿出關，檢疫所致贈香包、神來之筆給祝福。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

因應新冠肺炎疫情肆虐全球，6月7日旅居波蘭的116名台灣人搭乘包機返台，經過14天隔離檢疫後，全數人員經採檢均為陰性，並於22日凌晨0時解除隔離，陸續返回住處。由於包機中有111人為學生，因應端午節及國家考試，檢疫所特地準備「神來之筆」、「肉粽香包」送給他們。

這批116名自波蘭返台的民眾日前搭乘波蘭航空，於7日清晨6時24分返台，隨即被送往台北市的隔離檢疫所，其中有4人有類似新冠肺炎症狀，經採檢後均為陰性。全數人員經14天隔離後，在22日凌晨0時出關。

▲22日凌晨陸續有車輛進出檢疫所。（圖／記者游宗樺攝）

在被隔離的民眾中，有111人為在波蘭攻讀醫學、牙醫學的學生，另外還有台商一家4口，除了父母外，其6歲女兒、4歲兒子在隔離期間均無新冠肺炎相關症狀，同班包機的一名60歲台商亦無異狀。

台北市立聯合醫院副總院長黃遵誠表示，這批自波蘭返台的學生中，有些人因爲準備即將到來的國家考試，心情比較緊張，加上近來天氣炎熱，有零星身體不適的個案，但均無大礙。

黃遵誠說，為了銜接學校教育，學生們在隔離期間利用網路學習，還一度因爲網路流量增加而造成網路速度緩慢，但所方即時排除網路問題，還幫助他們在生活中的各種大小事，讓他們感恩在心特地寫卡片致謝。

因應即將到來的端午節，黃遵誠提到，所方特地準備到寺廟加持過的2B鉛筆「神來之筆」、「肉粽香包」，在隔離期滿後舉辦的歡送會上發送，希望他們可以成功通過考試，且能開心過端午。



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