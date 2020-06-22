　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物粽子預購開跑（圖／東森購物提供）

▲每年端午節都要展開一場「南北粽大戰」，網購業者從站上銷售分析民眾最愛，同時公布粽子熱銷排行。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午節即將到來，各種類型、口味的粽子紛紛上市，種類選擇多元，但仍以「南部粽」及「北部粽」最受擁戴，每年此時網路上也會展開一場「南北粽大戰」，各方網友都來戰一波，而網購業者觀察近期站上肉粽銷售數據發現，「南部粽」依然是肉粽大勢，不僅搜尋熱度遙遙領先，更有6成南部粽被北部人買走。

根據東森購物統計，自5月下旬開始，粽子買氣成長近8成，6月起更是翻倍成長，客家粽、北部粽、南部粽等人氣高漲，是受到青睞的經典粽款，進一步盤點站上粽子TOP 3排行，依序為：人氣美食「大嬸婆x食尚達人獨家組合」客家米食風味粽、米其林指南一星「天香樓mini」香草豬肉粽與知名肉粽品牌的「呷七碗」頂級南部燒肉粽。此外，像是新東陽的台式肉粽加香腸組合、呷七碗的粽情南北粽組與九如商號的湖州肉粽加豆沙粽組合，這類粽子組合也頗受喜愛。

蝦皮購物則於日前推出「端午粽子南北戰」活動，除帶動粽子訂單數成長超過1.5倍，另從銷售數據觀察到，南部粽的商品數量不僅較北部粽多出近2倍，近期關鍵字搜尋量也大幅領先北部粽達1.5倍；此外，「北部人愛吃北部粽、南部人愛吃南部粽」的說法也被推翻，因為進一步分析站上熱門南部粽的銷售狀況發現，有超過6成的南部粽由北部人買單，可見北部人仍是南部粽的消費主力。

而吃肉粽不可或缺的靈魂佐醬如甜辣醬、醬油膏、花生粉等，蝦皮購物指出搜尋量全面大漲，關鍵字搜尋最高飆出2.5倍成長，其中「甜辣醬」的商品數量更較「醬油膏」多出近1.5倍，可說是醬料贏家。

momo購物網則分享「2020年粽子熱銷排行榜」，知名台菜餐廳「青葉臺菜」伊起呷台式粽，嚴選台灣在地食材，加入青葉獨門醬汁疊加風味製成招牌葷素粽，拔得今年熱銷冠軍頭籌，TOP2、3分別為連年常勝軍「竹南懷舊肉粽」以及台式粽經典「呷七碗」精選肉粽。另從消費觀察，今年消費者在粽子的口味選擇上，仍以「懷舊風味」為首選，傳統台灣粽以及湖州粽銷量最搶眼。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
前主播蘇逸洪「長皮蛇半臉全毀」！　離職2年近況曝光
快訊／石垣市議會正式通過釣魚台更名「登野城尖閣」　10/1起
快訊／總統府下午3時正式提名陳菊掌監察院　逐一介紹監委被提名
已婚警偷吃學弟護理師妻　前輩曝「警界不成文規定」：他犯了大忌
快訊／陽金公路死亡車禍！21歲男重機過彎自摔　噴飛2輪朝天亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

屈臣氏網店大當機！中衛5色口罩開賣不久進不去　仍搶修中

最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

影／好市多「黑鑽卡」來了！隱藏功能曝光…網試算驚：掏出來就贏了

13層樓高「摩天瀑布」隱身三貂嶺！躲進天然冷氣房找3瀑布..還有奇幻壺穴

永豐餘實業第三季將展開釋股作業　預計明快最明年上市

買法拍屋被當盤子！沒撿到便宜　還多花900萬買萬華大樓案

韋禮安出道前爸上網查「如何當藝人」筆記畫線　Sandy神回全場笑翻

火速否認英媒爆料　波頓：11月總統大選「不會投票給川普或拜登」

女子情緒低落欲輕生　海巡警消急勸阻止憾事！

天才富二代一見傾心清純女星！擲2億迎娶1年後離婚…「敗光500多億」淪笑柄

王高成／如何評斷國民黨兩岸新論述？

NBA球星瘦身大作戰　小賈索快認不出來了

抬頭是星河！南投超夯星空露營車　還提供帳蓬租借超方便

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

消費熱門新聞

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色

中衛+4大MIT醫療口罩　今下午再開賣

中衛口罩開賣不久屈臣氏網店大當機

家樂福6/21第3波口罩開賣　百樣商品買一送一

Switch動森機凌晨1點線上開搶！

才穿3天裂開　網怒：比五月花還薄

台彩加碼7億　想發財趁端午

屈臣氏明起開賣中衛「特殊色」口罩

「7-11卡通大聯萌」特賣

機能茶飲跨界！酷炫號召「多人運動」連爸媽也揪下海

網購今起開賣5大MIT品牌口罩

Switch現貨到　東森超過200台上午10點搶先賣

更多熱門

相關新聞

端午搭乘屏東地區計程車　起跳價100元

端午搭乘屏東地區計程車　起跳價100元

端午連假即將到來，民眾搭乘屏東地區計程車起跳價100元，屏東監理站提醒如遇果計程車司機有不合理之收費或其他不當行為時，可向該監理站或警察局申訴，確保權益。

名嘴開嗆「台灣人過什麼端午節」　真相糗了

名嘴開嗆「台灣人過什麼端午節」　真相糗了

台南消保官訪查端節粽供貨足價格平穩

台南消保官訪查端節粽供貨足價格平穩

徐國勇聯手新住民　繫五彩繩為台灣祈福　

徐國勇聯手新住民　繫五彩繩為台灣祈福　

移民署端節活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

移民署端節活動　嘉義新住民各國粽子大比拚

關鍵字：

端午節粽子南部粽北部粽網購

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

無頭男手腳消失漂流！潛水教練見疑點：太長了

第二波疫情彈恐來襲　哪些亞洲國最危險

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

獨／香港夫妻露營車內亡！業者親戚嘆：他失眠一晚

爸和阿信差6歲「為何完全不同」本尊親回

謝政鵬被謝淑薇當竊盜被告　

米砂挑戰脫衣黃牌尺度無上限

香港夫妻露營車內亡　業者剛復業崩潰：考慮關門

如果劉詩詩哭了怎麼哄？吳奇隆秒回「滿分答案」

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

狗以為散步結果是打針　嚇傻跌坐

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面