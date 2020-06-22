端午戰南北有解？網購數據揭肉粽大勢　6成南部粽被北部人買走

▲每年端午節都要展開一場「南北粽大戰」，網購業者從站上銷售分析民眾最愛，同時公布粽子熱銷排行。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

端午節即將到來，各種類型、口味的粽子紛紛上市，種類選擇多元，但仍以「南部粽」及「北部粽」最受擁戴，每年此時網路上也會展開一場「南北粽大戰」，各方網友都來戰一波，而網購業者觀察近期站上肉粽銷售數據發現，「南部粽」依然是肉粽大勢，不僅搜尋熱度遙遙領先，更有6成南部粽被北部人買走。

根據東森購物統計，自5月下旬開始，粽子買氣成長近8成，6月起更是翻倍成長，客家粽、北部粽、南部粽等人氣高漲，是受到青睞的經典粽款，進一步盤點站上粽子TOP 3排行，依序為：人氣美食「大嬸婆x食尚達人獨家組合」客家米食風味粽、米其林指南一星「天香樓mini」香草豬肉粽與知名肉粽品牌的「呷七碗」頂級南部燒肉粽。此外，像是新東陽的台式肉粽加香腸組合、呷七碗的粽情南北粽組與九如商號的湖州肉粽加豆沙粽組合，這類粽子組合也頗受喜愛。

蝦皮購物則於日前推出「端午粽子南北戰」活動，除帶動粽子訂單數成長超過1.5倍，另從銷售數據觀察到，南部粽的商品數量不僅較北部粽多出近2倍，近期關鍵字搜尋量也大幅領先北部粽達1.5倍；此外，「北部人愛吃北部粽、南部人愛吃南部粽」的說法也被推翻，因為進一步分析站上熱門南部粽的銷售狀況發現，有超過6成的南部粽由北部人買單，可見北部人仍是南部粽的消費主力。

而吃肉粽不可或缺的靈魂佐醬如甜辣醬、醬油膏、花生粉等，蝦皮購物指出搜尋量全面大漲，關鍵字搜尋最高飆出2.5倍成長，其中「甜辣醬」的商品數量更較「醬油膏」多出近1.5倍，可說是醬料贏家。

momo購物網則分享「2020年粽子熱銷排行榜」，知名台菜餐廳「青葉臺菜」伊起呷台式粽，嚴選台灣在地食材，加入青葉獨門醬汁疊加風味製成招牌葷素粽，拔得今年熱銷冠軍頭籌，TOP2、3分別為連年常勝軍「竹南懷舊肉粽」以及台式粽經典「呷七碗」精選肉粽。另從消費觀察，今年消費者在粽子的口味選擇上，仍以「懷舊風味」為首選，傳統台灣粽以及湖州粽銷量最搶眼。