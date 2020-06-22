不知兒是誰的種　美艷人妻偷情產子「猛刺51刀殺嬰」！一驗DNA…她後悔崩潰

圖、文／鏡週刊

11年前，新北市發生一起人倫悲劇，一名長期外遇的婦人懷孕產子，卻不知兒子是丈夫還是情夫的種，擔心東窗事發的她，竟狠刺4個月大的兒子51刀斃命，事後比對DNA，確定是丈夫的種，讓她後悔莫及。

2009年6月25日上午，新北市警局刑警隊鑑識組的電話突然響起，值日的組員蕭仲廷（現任新北市警局鑑識中心警務正）聽完電話後大吃一驚，隨即找來同事、帶著器材匆忙出門，趕往板橋懷仁街一處民宅。

蕭仲廷回憶，他們趕到命案現場，初步了解是一名母親疑似產後憂鬱症，突然情緒失控，跑到廚房拿水果刀，朝四個月大的兒子身上亂刺，奪走小男嬰的生命。

蕭仲廷告訴本刊，他們進入婦人殺嬰的房間採證時，現場血跡斑斑，死亡的男嬰躺在床上，全身刀傷竟多達4、50處，其中有8刀甚至貫穿了男嬰的身軀，且在床板上留下刀痕，死狀極為淒慘。

由於婦人殺了兒子後還拿刀自戕，床邊地板和門把也留有滴狀血漬。蕭仲廷說，當時他心裡就想，這個媽媽應該發瘋了，不然怎麼會狠心地朝親生兒子亂砍、亂刺這麼多刀？最後經法醫相驗，男嬰身上的刀傷一共有51處。

為了釐清殺嬰真相，警方傳訊婦人的丈夫及住在樓下的公婆，也問過婦人的母親、大哥，得到的證詞都指向婦人有憂鬱症，產後更加嚴重，案發前幾天情緒一直很不穩定，還曾為了想外出工作與丈夫發生爭吵。



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