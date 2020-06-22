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可樂正常！染疫百事北京廠生產「樂事洋芋片」：病毒存活率為零

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▲▼ 樂事薯片,樂事回應 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸樂事洋芋片工廠爆發群聚感染。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

百事中國在北京大興區的工廠，因為出現8名員工群聚確診，緊急停產停業，根據天眼查資料，該工廠主要生產「樂事」洋芋片，不是外界起初認為的可樂生產地。「樂事」21日晚回應稱，樂事薯片產品安全，病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零。

北京市21日下午召開的疫情防控會議上，驚爆百事中國在大興區的工廠，因為出現8名員工群聚確診，緊急停產停業，引起陸網驚呼「百事可樂還能喝嗎？」對此，百事中國傍晚緊急發布聲明，指稱罐裝廠未受到影響，強調涉事工廠只是一食品分廠，從未生產飲料產品。

據百事食品最新通報，涉事工廠是百事食品在中國7家食品工廠中位於北京磁魏路的一家工廠，該廠目前只生產小批量的樂事無限罐裝薯片。百事公司旗下「樂事」21日晚回應，樂事薯片產品安全，病毒在整個產品供應鏈過程存活的可能性為零。

▼ 樂事回應 。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 樂事薯片,樂事回應 。（圖／翻攝自微博）

目前，除北京大興磁魏路分廠外，百事在大陸的薯片生產商還有百事食品（中國）武漢分廠和上海百事食品有限公司，暫估不會對市場供應造成顯著影響。

中國科信食品與營養資訊交流中心科學技術部主任阮光鋒對《新京報》表示，目前沒有任何可靠證據表明食物能傳播新冠肺炎，而且洋芋片是經過高溫生產製作，這樣的環境下病毒很難存活，即使產品外包裝可能接觸病毒，其存活的幾率也很低，因此，大家不必太擔心，肥宅快樂水（可樂）還可以繼續喝，美味洋芋片也能當做零食繼續吃起來。

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