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可樂還能喝？　百事中國澄清：灌裝飲料廠未受疫情影響

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▲▼百事中國在微博上發表訊息澄清，飲料工廠並未受到影響。（圖／翻攝自微博）

▲百事中國在微博上發表訊息澄清，飲料工廠並未受到影響。（圖／翻攝自微博台灣站）

記者陳政錄／綜合報導

北京市今天下午召開的疫情防控會議上，驚爆百事中國在大興區的工廠，因為出現8名員工群聚確診，緊急停產停業，引起陸網驚呼「百事可樂還能喝嗎？」對此，百事中國傍晚緊急發布聲明，指稱灌裝廠未受到影響，強調涉事工廠只是一食品分廠，從未生產飲料產品。

百事中國表示，「百事可樂飲料工廠未出現確診病例，全國正常生產供貨」聲明強調，包括北京百事可樂飲料有限公司在內的、生產百事可樂等飲料產品的全國各百事各灌裝廠迄今為止並未發現任何新冠肺炎確診病例，生產經營一直有序開展，未曾停產停業，百事全系列飲料產品符合國家各項標準，一直依法正常供應。

百事可樂。（圖／翻攝自百事可樂網站）

▲百事在中國的食品廠爆發疫情，外界關注可樂能不能喝。（圖／翻攝自百事可樂網站）

百事中國澄清，北京市新冠發布會通報發生疫情個案的工廠，只是位於北京大興區磁魏路1號的百事食品一個分廠，其從未生產任何飲料產品。

據了解，北京市疾控中心副主任龐星火是在21日下午通報，大興區某食品公司出現8例新冠肺炎確診病例，其中2人曾到新發地市場採購後，百事公司代表樊志敏證實此一消息，並表示公司已啟動應急預案，立刻採取停產停業、產品封存、環境消毒殺菌、人員隔離等措施。

由於百事公司以可樂產品聞名全球，當時官方、百事公司也未對涉事工廠所生產的產品品項，進行進一步的說明，因此訊息一出後也引發大陸網友熱議「可樂還能喝嗎?」

《新京報》報導指出，此次出現確診病例的食品公司，為百事旗下的大興磁魏路分廠，應為薯片等膨化食品、糧食加工品的生產廠。

目前，北京百事公司已將87名密切接觸者全數隔離，涉事大興區孫村鄉磁魏路分廠工廠內外初步取樣為陰性，並於20日轉運員工480人到官方集中隔離點隔離。

另台灣市面上所賣的百事可樂飲料，主要係由百事在台灣的罐裝飲料廠進行本土生產。

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