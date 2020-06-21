▲ 全國大南瓜比賽！農友林建訓種出686斤抱走9萬元。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導淡水區農會舉辦「109年全國大南瓜比賽」6月21日於淡水金色水岸廣場舉行頒獎典禮，今年冠軍由來自淡水在地的林建訓農友奪下，現場由新北市長侯友宜親自頒發冠軍獎金9萬元。

侯友宜表示，今年大南瓜比賽競爭激烈，恭喜淡水的林建訓農友連莊，以10斤多的差距，將冠軍留在新北，也鼓勵來自桃園觀音的亞軍得主及他農友明年再來挑戰冠軍。

▲ 農友林建訓農友種出686斤超級大南瓜。

全國大南瓜比賽的主辦單位淡水區農會指出，大南瓜比賽已累積了大量的知名度與好口碑，成為全台最具有指標性的競賽，每年都吸引眾多農友報名參與這項南瓜界盛事，大南瓜比賽除了比重量的全國重量組外，還有激發想像力的創意組，選美的品質組以及比甜度與口感的食用南瓜品質組，每個組別獲獎者都是從眾多農友中脫穎而出。

淡水區農會表示，頒獎會場擺放參賽的大南瓜外，也有創意組的南瓜作品一同展出，今年的南瓜重量王林建訓表示，在大南瓜果實生長期應施予鉀肥，但施予鉀肥期間如逢梅雨，水分過高，易造成瓜體破裂，像上周豪大雨就造成比冠軍更大的大南瓜爆裂，導致無法參加比賽。

▲ 新北市長侯友宜及與會貴賓共同合影。

林建訓說，現場每顆南瓜都是農民朋友的血汗結晶，自己也是花費半年以上細心照料，除了種植環境保持通風外，更要注意病蟲害防治，希望民眾觀賞大南瓜之餘，也能愛護這些得來不易的大南瓜。

淡水區農會總幹事高忠表示，除了舉辦大南瓜比賽之外，農會積極推廣在地南瓜，研發眾多南瓜加工商品，彌補產季限制，創造南瓜全年經濟，今年新推出的南瓜燕麥濃湯，富含膳食纖維又營養，同時兼顧美味與健康。

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